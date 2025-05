Marta Fascina ricorda Berlusconi: “Scudetto del Napoli, starai guardando dall’alto”

(Adnkronos) – Nuovo messaggio di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, che omaggia ancora una volta sui social il presidente degli azzurri pubblicando il video di una loro visita a Napoli, con in sottofondo 'Tu che ne sai', canzone di Gigi D'Alessio. "Era il 4 maggio 2023. Eravamo al San Raffaele, sorridevi guardando estasiato le immagini in tv dei grandiosi festeggiamenti dei napoletani dopo la conquista del loro terzo scudetto. Sono certa che anche oggi, dopo questa trionfante e meritata vittoria, starai guardando dall'alto una meravigliosa, gioiosa ed esultante Napoli in festa. Manchi amore mio", scrive la deputata. A postilla del post, Fascina aggiunge le lettere S e M – Silvio e Marta -, il simbolo dell'infinito e un cuore rosso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)