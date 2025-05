Lavoro: Tsa seleziona nuovi operatori ecologici, ecco come fare domanda

Tsa Trasimeno servizi ambientali punta ad ampliare l’organico. Per questo ha indetto una procedura di selezione, rivolta ad ambo i sessi, per figure professionali a tempo indeterminato per il ruolo di operatore ecologico, carichino, servente spazzatrice. I candidati possono presentare la domanda direttamente al link https://www.tsaweb.it/pagine/procedure-di-selezione.

“La nostra azienda punta a crescere ogni giorno, come prestazioni e servizi offerti alla comunità e come realtà. Di conseguenza, per garantire prestazioni sempre adeguate alle necessità dei nostri territori e alla sostenibilità anche del lavoro, puntiamo a incrementare il nostro personale”. Così commentano il presidente di Tsa, Federico Malizia, e il consigliere delegato Alessio Lutazi.