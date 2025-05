Giro d’Italia, Asgreen trionfa nella 14esima tappa. Del Toro rimane in rosa

(Adnkronos) –

Kasper Asgreen vince la quattordicesima tappa del Giro d'Italia, la Treviso-Nova Gorica di 195 km. Il danese della Ef Education-EasyPost va in fuga e fino a quando mancano 6000 metri al traguardo ha un vantaggio di 15 secondi sul secondo gruppo, quello della maglia rosa, insieme agli altri fuggitivi rimasti: Martin Marcellusi (Vf Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). A 6 km dal traguardo fa il vuoto, guadagnando subito sui due italiani, che non ne avevano più. Al traguardo, dopo il danese, arrivano con 16 secondi di ritardo gli uomini di classifica: Isaac Del Toro (Uae Team Emirates Xrg), Richard Carapaz (Ef Education-EasyPost) e Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike). Isaac Del Toro non solo mantiene la maglia rosa ma guadagna secondi importanti su tutti gli uomini della classifica per una caduta sul tratto in ciottolato, reso pericoloso dalla pioggia, con una caduta di gruppo che ha coinvolto Juan Ayuso (Uae Team Emirates Xrg), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) arrivato con un ritardo di 1' e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), con quest'ultimo arrivato molto dolorante al traguardo e lontanissimo dalla maglia rosa. Alla fine quasi 50" di ritardo per Ayuso, staccatissimo ora da Del Toro nella generale, in cui ora il secondo è Simon Yates a 1'20" dalla maglia rosa, Ayuso terzo a 1'26", a 1'27" Carapaz quarto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)