Gb, Financial Times: ipotesi Russia dietro attacchi a proprietà Starmer

(Adnkronos) – La sicurezza britannica sta indagando per verificare un possibile coinvolgimento russo in tre attacchi incendiari contro proprietà collegate al primo ministro Keir Starmer. A rivelarlo è il Financial Times, citando fonti governative del Regno Unito. Attacchi all'abitazione della famiglia del premier a Kentish Town, nel nord di Londra, insieme a un'auto e a un immobile precedentemente di proprietà del primo ministro, sono stati compiuti nei giorni scorsi e due ucraini e un rumeno sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere incendio doloso con l'intento di mettere a repentaglio vite umane in relazione agli incendi. La polizia ha affermato che il trio ha cospirato con "altri ignoti". I vertici di Whitehall – scrive il quotidiano britannico – hanno affermato che si sta indagando sulla possibilità che i tre, attualmente in custodia cautelare, siano stati reclutati da agenti russi. Il pubblico ministero Sarah Przybylska ha dichiarato che la presunta cospirazione è attualmente "inspiegabile", mentre la polizia antiterrorismo che conduce le indagini non ha ancora chiarito quale possa essere il movente degli attacchi. Da parte sua, Starmer ha affermato che gli incendi sono stati "un attacco a tutti noi, alla democrazia e ai valori che rappresentiamo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)