Eurocamp, Corciano torna a Cesenatico e riprende la collaborazione per sport e socialita’

Dopo anni di assenza, torna una delle esperienze più significative per i giovani del territorio: il Comune di Corciano, in collaborazione con il Centro socio culturale A. Cardinali, rilancia la storica collaborazione con Eurocamp di Cesenatico, promuovendo un centro estivo marino residenziale dedicato a sport e socialità. Dal 27 luglio al 2 agosto 2025, ragazze e ragazzi corcianesi, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, potranno vivere una settimana di vacanza nel celebre villaggio Eurocamp, all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita condivisa.

Un ritorno atteso e fortemente voluto dall’amministrazione comunale: «Riprendere la collaborazione con Eurocamp non è solo una scelta organizzativa, è un gesto dal forte valore simbolico ed emotivo: vogliamo restituire ai nostri ragazzi un’esperienza che per anni ha rappresentato un pezzo importante della storia del nostro territorio – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti – Crediamo profondamente nel valore educativo e sociale dello sport, e vogliamo che nessuno resti indietro. Per questo, insieme a tutta l’amministrazione, abbiamo scelto di stanziare risorse comunali per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che attraversano momenti di maggiore difficoltà, agevolando le famiglie e rendendola accessibile al maggior numero possibile di giovani. Perché un’opportunità così bella e formativa deve essere davvero alla portata di tutti».

Il soggiorno sarà strutturato su attività sportive giornaliere, animate da uno staff altamente qualificato, e occasioni di aggregazione preziose per la crescita personale e collettiva. «Lo sport, soprattutto in un contesto residenziale come questo, diventa veicolo di valori, amicizia e consapevolezza – aggiunge l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo – Con questo centro estivo vogliamo riportare lo sport al centro dell’estate dei nostri giovani, come momento educativo e di coesione sociale».

Le pre-iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono 48. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età, seguiti in ogni fase da personale esperto. Le attività, sia in mare che sulla terraferma, saranno progettate per unire gioco, movimento e rispetto delle capacità individuali.

La quota di partecipazione individuale è di 450 euro (comprensiva di trasporto A/R da Corciano, visita al parco acquatico Atlantica). Non comprende la visita a Mirabilandia del costo aggiuntivo di 45 euro (compreso trasporto EuroCamp). Direzione tecnica Luigi Parisi responsabile Camp Sport & Fun Euro Camp.

Ufficio Stampa Comune di Corciano