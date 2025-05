Sognando… Ballando con le stelle, stasera 23 maggio la semifinale: gli ospiti

(Adnkronos) – Il terzo e penultimo appuntamento di 'Sognando… Ballando con le stelle' andrà in onda questa sera, venerdì 23 maggio, su Rai 1 alle 21.35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.

Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci sono gli ospiti della semifinale. Milly Carlucci, affiancata sempre da Paolo Belli, in occasione del ventesimo compleanno di Ballando con le Stelle, festeggia il traguardo, dando la possibilità a un maestro professionista di diventare un maestro di Ballando con le Stelle. La scelta avverrà con il supporto della giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e del pubblico a casa che può votare attraverso i social. Con la giuria, la band, ci sono anche i tribuni: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, la new entry Matteo Addino e a 'bordo campo' sempre Alberto Matano. Ecco gli abbinamenti degli 8 aspiranti maestri con i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno nel corso della semifinale: – Chiquito con Anastasia Kuzmina – Aly-Z con Moreno Porcu – Yuri con Alessandra Tripoli – Vanessa con Carlo Aloia – Mario con Veera Kinnunen – Hugo con Giada Lini – Janiya con Pasquale La Rocca – Valentina con Nikita Perotti —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)