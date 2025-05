San Diego, tra le vittime dell’incidente aereo l’agente Dave Shapiro e il batterista Williams

(Adnkronos) – Sono almeno tre le persone rimaste uccise nell'incidente aereo a San Diego, ma il numero potrebbe salire. Tra questi due erano volti nel panorama musicale statunitense: il batterista Daniel Williams, membro fondatore dei Devil Wears Prada, e l'agente Dave Shapiro. Cofondatore dell'agenzia musicale 'Soud Talent Group', Shapiro era molto noto nel suo settore: tra i clienti della sua agenzia figurano gruppi rock come i Sum 41, gli Story of the Year e i Pierce the Veil. Oltre alla sua carriera musicale, Shapiro era un pilota appassionato e un istruttore di volo certificato con 15 anni di esperienza, secondo la sua compagnia aerea, la Velocity Aviation. "Siamo devastati dalla perdita del nostro co-fondatore, dei nostri colleghi e dei nostri amici", ha dichiarato alla Bbc un portavoce di Sound Talent Group. "I nostri cuori sono con le loro famiglie e con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. Grazie infinite per aver rispettato la loro privacy in questo momento". "Non ci sono parole, ti dobbiamo tutto e ti ameremo per sempre", hanno scritto i The Devil Wears Prada su Instagram.

Il piccolo aereo privato si è schiantato ieri, giovedì 22 maggio, su un quartiere residenziale militare a San Diego, in California. La tragedia ha provocato un vasto incendio e la morte di più persone a bordo. Non risultano vittime né feriti gravi tra i residenti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)