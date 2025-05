Samantha De Grenet, insultata per i ritocchini: “Un cessettino ma potevo farmi aiutare, loro…”

(Adnkronos) – "Insultata sui social per i miei ritocchini estetici". Samantha De Grenet, ospite a 'La volta buona', ha raccontato di essere bersaglio di insulti da parte degli hater ogni volta che sul suo profilo social parla dei piccoli interventi estetici a cui si sottopone "due volte all’anno". Samantha De Grenet ha ammesso nel salotto di Caterina Balivo di aver ricorso spesso alla medicina estetica però con trattamenti poco invasivi: "Due volte all'anno faccio queste due punturine di punture di ialuronico sulle labbra", ha esordito. "E io ne faccio pochissimo perché voglio solo tenerle idratate, solo che appena le fai sono più gonfie, dopo 48h torna tutto normale", ha aggiunto la conduttrice. Samantha ha raccontato di essersi mostrata sul suo profilo Instagram subito dopo il ritocchino: "Ho fatto un video perché non nascondo mai niente. Mi hanno iniziato a dire: labbra rifatte, che mi ero fatta il lifting, gli zigomi, che mi ero tirata…". Commenti a cui Samantha ha replicato così: "Se io ero un mezzo cessettino avrei potuto farmi aiutare. Loro non avrebbero potuto rimediare alla scarsa intelligenza", ha concluso tra gli applausi del pubblico e dei complimenti di Caterina Balivo: "Glielo hai detto che sei bella a naturale e basta?". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)