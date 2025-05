Russo (Centro Einaudi): “Aiutare le donne nel settore domestico fa bene alla società”

(Adnkronos) – "Il lavoro delle donne nel settore domestico deve essere 'aiutato' per il benessere della società". Lo dice Giuseppe Russo direttore del Centro Einaudi, commentando i risultati dello studio 'Lavoro domestico e formazione- Strategie per colmare il Gender Gap e valorizzare il welfare per le famiglie', di Nuova Collaborazione, associazione nazionale datori di lavoro domestico, realizzato dal Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino. L'Italia, si legge nello studio, sta attraversando il cosiddetto inverno demografico: ha il tasso di dipendenza degli anziani più alto d'Europa (oltre il 35%) e un’età media tra le più elevate (48,4 anni). "In questo scenario – spiega – il lavoro domestico, se adeguatamente regolamentato e riconosciuto, può diventare un fattore strategico per supportare la natalità, migliorare l’equilibrio tra vita e lavoro e garantire una rete di cura diffusa nelle famiglie. Portare poi il tasso di occupazione dal 63% italiano al 70% europeo significherebbe guadagnare 4 milioni di lavoratori, sarebbero poi necessari 170mila immigrati l'anno per raggiungere 10,5 milioni di stranieri residenti entro il 2050. Importante anche, in termini di partecipazione femminile, colmare il divario con l'Europa, 49% contro il 63%, porterebbe 2,8 milioni di donne nel mercato del lavoro". Russo ha poi parlato del cosiddetto''zainetto fiscale' che si propone come una risposta moderna e inclusiva. ogni contribuente accumula un credito fiscale nominale annuale; il credito può essere usato subito, accantonato o trasferito a un familiare, con una maggiorazione proporzionale alla crescita del Pil. Le famiglie possono decidere liberamente dove destinare le proprie risorse: asilo nido, collaboratore domestico, ristrutturazioni o altre spese ammesse. In pratica: invece di avere bonus separati, frammentati e vincolanti, una famiglia avrà un’unica riserva fiscale flessibile e personalizzabile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)