OnlyFans è in vendita per 8 miliardi di dollari

(Adnkronos) – OnlyFans è in vendita. Secondo i media britannici Fenix International è in trattative con un consorzio di investitori guidato dalla Forest Road Company (FRC) per cedere per 8 miliardi di dollari la piattaforma di contenuti per adulti, con ricavi annuali superiori a 1,3 miliardi di dollari. Tra i membri del consiglio di amministrazione della Forest Road Company c'è Kevin Mayer, che è stato un dirigente della Disney per quasi 15 anni e ha anche gestito brevemente TikTok. Fenix invece è di proprietà di Leonid Radvinsky, un imprenditore ucraino-americano di 43 anni, che ha ricevuto dividendi per poco meno di 1,3 miliardi di dollari dal sito altamente redditizio dal 2020. Ad oggi OnlyFans ha oltre 4 milioni di creator registrati che fanno pagare i propri abbonati per l'accesso ai loro contenuti e tengono l'80% dei proventi, lasciando il 20% alla piattaforma. Il sito conta invece 305 milioni di fan account, che possono acquistare i contenuti e inviare messaggi ai loro artisti preferiti. OnlyFans ha registrato un fatturato di 1,3 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Nonostante offra una vasta gamma di contenuti che includono comedy, lifestyle e materiale sulle celebrità, la piattaforma è considerata sinonimo di pornografia ed è vietato ai minorenni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)