Leclerc vola e la Ferrari sogna, Charles domina libere a Monaco

Charles Leclerc è il più veloce anche nelle seconde libere del Gp di Monaco. Il monegasco della Ferrari gira in 1'11"355 precedendo l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'11"393) e il compagno di squadra Lewis Hamilton (1'11"460). Quarto tempo per l'inglese della McLaren Lando Norris (1'11"677) che si lascia alle spalle il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson (1'11"823). Nono tempo per l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1'12"002). Durante la sessione ci sono state due bandiere rosse per gli incidenti, senza conseguenze per i piloti, del francese Isack Hadjar (Racing Bulls) e Piastri. Il monegasco aveva chiuso con il tempo di 1'11"964 anche la prima sessione di libere in mattinata, precedendo di 163 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 326 la McLaren di Lando Norris. L'altra Ferrari di Lewis Hamilton aveva chiuso la prima sessione di libere al nono posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)