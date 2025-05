Kate Middleton omaggia Lady Diana e il suo iconico look navy

(Adnkronos) – William e Kate si sono recati in Scozia per partecipare alla cerimonia di battesimo dell'HMS Glasgow, presso il cantiere navale BAE Systems a Scotstoun, e molti hanno notato il look impeccabile della principessa di Galles.

L'abito bianco e blu, con cappellino abbinato, non è soltanto un omaggio alla marina britannica, ma anche un look molto amato dalla madre di suo marito, Lady Diana, che negli anni '80 e '90 lo sfoggiò in varie occasioni e rivisitazioni. Kate Middleton ne ha replicato lo stile, scegliendo persino le spalline strutturate, un tratto distintivo nei look navy di Diana. L'unico dettaglio su cui la principessa ha scelto di differenziarsi sono le scarpe: anziché sceglierne un paio blu e bianco, che riprendessero l'abito, come accadeva nei look della suocera, Kate ha preferito delle décolleté in pelle scamosciata color carne, già indossate in molte altre occasioni. Non è la prima volta che Kate Middleton prende ispirazione dal guardaroba di Lady D. Le due donne non si sono mai conosciute, ma probabilmente, almeno in quanto a stile, sarebbero andate d'accordo.