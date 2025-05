Sinner, Roland Garros inizierà contro Rinderknech. Il percorso di Jannik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner inizierà la sua avventura al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech secondo il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il numero uno del ranking sfiderà al primo turno dello Slam parigino il francese, numero 72 al mondo. Agli ottavi del torneo, Sinner potrebbe poi vedersela con Fils, mentre ai quarti è possibile il confronto con l'amico Draper. In semifinale, per l'azzurro potrebbe esserci il match con Zverev o Djokovic. E Alcaraz? Come accaduto a Roma, Sinner potrà sfidare lo spagnolo (numero 2) solo all'ultimo atto del torneo. Ecco quale sarà il percorso del fuoriclasse azzurro al Roland Garros.

Sinner inizierà il tuo torneo contro il francese Rinderknech. Nel secondo turno, Jannik sfiderà il vincente del match tra Atmane e Gasquet, mentre al terzo turno potrebbe esserci il confronto con uno tra Davidovich Fokina, Lehecka o Thompson. Agli ottavi, la possibilità è di vedere un match contro Arthur Fils o Andrei Rublev, mentre tra i possibili avversari ai quarti ci sono Jack Draper, Alex de Minaur e il giovanissimo Jakub Mensik. I big Alex Zverev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev potranno sfidare Sinner solo in semifinale, mentre all'ultimo atto del torneo, oltre a Carlos Alcaraz – testa di serie numero 2 e campione in carica – tra i possibili avversari potrebbero esserci Taylor Fritz, Casper Ruud o Lorenzo Musetti, tutti inseriti nella parte bassa del tabellone presidiata da Alcaraz, che ha appena battuto Sinner in finale agli Internazionali d'Italia