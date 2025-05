Sindaco Sorrento arrestato, telecamera riprende staffista mentre conta i soldi – Video

(Adnkronos) – Una telecamera nascosta nella toilette del ristorante avrebbe ripreso lo staffista del sindaco di Sorrento (Napoli) Massimo Coppola mentre contava i soldi della mazzetta appena intascata. Emergono dettagli sull'arresto in flagranza del primo cittadino e di Francesco Di Maio, giornalista e membro del suo staff, finiti in carcere con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Massa Lubrense, coordinata dalla Procura oplontina (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli). I due arrestati avrebbero intascato 6mila euro da un imprenditore assegnatario di un appalto per il servizio di mensa scolastica. Secondo la ricostruzione, il collaboratore del sindaco è stato inquadrato da una microcamera che le fiamme gialle avevano sistemato nel bagno del ristorante dove, nel corso di una cena appositamente organizzata, è avvenuta la consegna della presunta mazzetta. Quando sono stati bloccati i finanzieri hanno trovato 4500 euro al sindaco e i restanti 1500 in possesso del suo collaboratore. Intanto, si potrebbe tenere già domani, dinanzi al gip Emanuela Cozzitorto, l'interrogatorio per la convalida degli arresti, durante il quale i due indagati potranno difendersi dalle accuse. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)