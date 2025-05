Corea del Nord, il varo del cacciatorpediniere è un disastro: Kim furioso promette vendetta

(Adnkronos) – Si è trasformato in un vero disastro il varo della nuovissima nave da guerra della Corea del Nord. Un "incidente grave" che ha mandato su tutte le furie il leader nordcoreano Kim Jong Un, presente alla cerimonia: "In un istante è stata danneggiata gravemente la dignità e l'orgoglio del nostro Paese. I responsabili pagheranno", ha tuonato. In una rara ammissione di fallimento, l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (KCNA) ha dichiarato che un malfunzionamento nel meccanismo di lancio ha causato lo scivolamento prematuro in acqua della poppa del cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate, che sarebbe dovuto entrare nella flotta nordcoreana, schiacciando parti dello scafo e lasciando la prua incagliata sulla banchina. Secondo i militari sudcoreani, la nave 'giace' su un fianco. Kim ha definito il fallimento del lancio "un atto criminale" che "non può essere tollerato", frutto di "negligenza assoluta, irresponsabilità" e di "errori da irresponsabili". Il leader nordcoreano ha ordinato lavori a tempi record affinché il cacciatorpediniere sia pronto prima della plenaria del Comitato centrale del partito al potere prevista per giugno. Per l'incidente, avvenuto ieri in un cantiere navale a Chongjin, dito puntato contro gli enti che sono stati coinvolti nella progettazione della nave, tra cui il Dipartimento dell'industria delle munizioni, la Kim Chaek University of Technology e l'ufficio centrale di progettazione navale.. I media nordcoreani non parlano di vittime né di feriti a causa dell'incidente. E non diffondono immagini. "Alla plenaria del comitato centrale del partito", assicura Kim, verrà affrontato il caso. Ad aprile era stato svelato Choe Hyon, cacciatorpediniere di fabbricazione nordcoreana, descritto come una nave da guerra di "nuova generazione". Ci sono ancora pochi dettagli, ma secondo i militari sudcoreani – riporta la Cnn – l'unità navale danneggiata potrebbe essere equipaggiata allo stesso modo della Choe Hyon. E per gli analisti, evidenzia la rete americana, sarebbe praticamente impossibile rispettare i tempi imposti dal Kim per i lavori da effettuare per un nuovo varo. Il mese scorso Kim era stato immortalato con la Choe Hyon sullo sfondo. Nelle immagini diffuse dalla Kcna al fianco del leader nordcoreano c'era la figlia Kim Ju-ae. "E' giunta l'ora di una scelta responsabile per accelerare sulla dotazione di armi nucleari della Marina, per difendere lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future", diceva il leader nordcoreano, mentre Pyongyang annunciava l'avvio di test alla presenza di Kim del sistema di combattimento della Choe Hyon, che – secondo Pyongyang – dovrebbe essere operativa "all'inizio del prossimo anno". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)