Conte: “Var? Devo stare attento, le mie parole fanno rumore”

(Adnkronos) – "Ho visto che tutti nell'anno si sono lamentati del Var ma nessuno ha avuto l'eco che ho avuto io quando mi sono lamentato con l'Inter. Devo fare attenzione, la risonanza che ho io è diversa dagli altri". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato delle polemiche nerazzurre sull'arbitraggio nell'ultima partita contro la Lazio e delle polemiche azzurre per il mancato rigore di Neres a Parma. Lo ha fatto durante la conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato, al Diego Armando Maradona contro il Cagliari, che può valere lo scudetto: il Napoli è primo con 79 punti, l'Inter è seconda con 78. "Quello che dovevo dire – ha aggiunto Conte – l'ho detto. La cosa che mi fa piacere è che anche qualche arbitro ha apprezzato ciò che ho detto, anche perché c'è sicuramente da migliorare al Var e nella comunicazione Var-arbitri. Ho allenato all'estero e confermo che gli arbitri italiani sono i più bravi. Il problema – sottolinea il tecnico – è che al Var c'è da migliorare tanto, serve più chiarezza. Non ho ancora capito quando può e non può intervenire" conclude Antonio Conte. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)