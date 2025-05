“Con gli occhi della meraviglia”, torna alla biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano il Festival del libro

Sarà la “pace” il tema dell’edizione 2025 del Festival del libro per bambini e ragazzi “Con gli occhi della meraviglia”, promosso dalla Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano in collaborazione con l’associazione culturale Le Onde, che prenderà il via sabato 24 e domenica 25 maggio. Durante le due giornate bambini, ragazzi e famiglie potranno partecipare a laboratori, conoscere novità editoriali, incontrare e dialogare con autori ed illustratori, assistere a letture e spettacoli teatrali. L’intento del festival è infatti quello di promuovere la lettura tra i giovani, nonché approfondire la riflessione di adulti e operatori sull’importanza della lettura per le nuove generazioni.

«Da otto anni il nostro Festival costituisce un appuntamento impedibile per avvicinare i piccoli alla lettura – commenta Francesco Mangano, assessore alla Cultura del Comune di Corciano – Si tratta di un incontro prezioso che arricchisce il loro mondo, aumenta la capacità di espressione, implementa il vocabolario e la capacità argomentativa, con ricadute positive sul percorso scolastico e sulla straordinaria strada della vita. La lettura ci apre al mondo e ci permette di esplorare più a fondo noi stessi allargando gli spazi della fantasia, della libertà e della conoscenza. Grazie a tutti i protagonisti che ogni anno offrono ai nostri bambini questa grande opportunità».

«Ogni si rinnova l’entusiasmo di tutta la comunità educante corcianese in vista del Festival della lettura – asserisce Chiara Scardazza, consigliere comunale con delega alla promozione della lettura – un appuntamento ricco di momenti unici, divertenti e al tempo stesso di grande valore educativo. La dedica alla “pace” assume oggi un significato ancora più alto, dovendo tutti insieme, richiedere a gran voce un mondo senza conflitti e dove i diritti di tutti sono rispettati».

Quest’anno il Festival sarà incentrato sulla “pace”, parola di grande attualità che porterà all’approfondimento di temi legati al rispetto dell’unicità e della diversità delle persone, delle idee, dei pensieri e delle emozioni. La pace quale valore fondamentale per la convivenza civile e il benessere di tutti, non come valore naturale, ma come un valore che bisogna imparare a conoscere, che si deve sperimentare, che si deve interiorizzare nei comportamenti quotidiani, nei piccoli e grandi atti che si fanno quotidianamente. Valore da far vivere fin dai primi anni, nella convinzione che i bambini e le bambine di oggi saranno gli uomini e le donne di domani.

L’evento inserito nel “Maggio dei libri“, progetto nazionale del Centro per il libro e la lettura (Cepell) le cui prerogative sono quelle di coinvolgere in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e altri soggetti pubblici e privati per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.

In linea con le direttive emanate dal Cepell, all’interno del festival è previsto anche un concorso letterario intitolato “Facciamo… la pace” per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed i privati che vogliono concorrere e che rientrino nella fascia d’età 6 -13, presentando un elaborato scritto, individuale o di gruppo. La premiazione si terrà domenica 25 maggio alle 11.

A concludere il festival alle 17.30 sarà lo spettacolo teatrale “Minestra & Minestrone”, fiaba teatrale e cuciniera con F. Bracarda e N. Falocci, voce narrante A. Prioletti, musica originale di C. F. Buonaurio, regia C. Gariazzo, Qui produzioni.

A fare da cornice all’evento saranno, come nelle precedenti edizioni, i locali della Biblioteca e il parco antistante, dove verranno allestiti stand e angoli per le suddette iniziative. I visitatori potranno partecipare gratuitamente a tutti gli incontri e alle attività in programma e avranno la possibilità di acquistare i libri presentati durante gli appuntamenti oppure libri proposti in vendita dalle case editrici o dalle librerie presenti.