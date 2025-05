Camera Usa approva maxi pacchetto fiscale, Trump esulta. Ma è allarme per il debito

(Adnkronos) – Con un voto serrato di 215 favorevoli contro 214 contrari, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il gigantesco disegno di legge fiscale e di spesa pubblica, in cui Donald Trump ha voluto condensare tutta la sua agenda elettorale. Ribattezzato'One Big Beautiful Bill Ac', il provvedimento prevede l'estensione dei tagli fiscali varati nel 2017, l'abolizione delle tasse sulle mance, e un significativo aumento della spesa per la difesa e la sicurezza dei confini. Dopo il via libera della Camera, il testo passerà ora al Senato, a maggioranza repubblicana, dove potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione definitiva. Il presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, ha definito il pacchetto "una trasformazione epocale" e "un punto di svolta nella storia americana". Tuttavia, secondo l'Ufficio del bilancio del Congresso, il disegno di legge aumenterebbe il debito pubblico statunitense di circa 2.300 miliardi di dollari in dieci anni. Dopo l’approvazione, Trump ha celebrato il risultato con un lungo post in cui esalta il contenuto del provvedimento e attacca duramente i Democratici. "The One, Big, Beautiful Big è passata alla Camera dei Rappresentanti! – ha scritto su Truth Social – Questa è con ogni probabilità la più significativa legge che sarà mai firmata nella storia del nostro Paese!". Nel suo messaggio, Trump elenca le misure contenute nel testo: "Il disegno di legge include enormi tagli fiscali, niente tasse sulle mance, niente tasse sugli straordinari, detrazioni fiscali per l’acquisto di veicoli prodotti in America, insieme a forti misure per la sicurezza dei confini, aumenti salariali per gli agenti dell’Ice e della Border Patrol, finanziamenti per il Golden Dome, i ‘Trump Savings Accounts’ per i neonati, e molto altro ancora!". Poi l’invito al Senato a procedere rapidamente: "Ora tocca ai nostri amici al Senato degli Stati Uniti mettersi al lavoro e inviare questo disegno di legge alla mia scrivania il prima possibile!”. Infine, anche un duro attacco all’opposizione: "I Democratici hanno perso il controllo di sé stessi, vagano senza meta, senza fiducia, coraggio o determinazione. Hanno dimenticato la loro sconfitta schiacciante alle presidenziali e restano intrappolati nel passato, sperando un giorno di far tornare le frontiere aperte per permettere ai criminali del mondo di entrare nel nostro Paese, agli uomini di giocare negli sport femminili e il transgender per tutti. Non capiscono che queste cose, e molte altre simili, accadranno mai più". La mega legge, secondo le stime del Congressional Budget Office, farà crescere di 2,4 trilioni nei prossimi 10 anni il debito nazionale Usa, che ora supera i 36 trilioni. Una "legge estremista e tossica", è stato il commento del leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, sottolineando come per pagare i tagli fiscali in favore dei più ricchi e delle corporation, insieme alla decine di miliardi di dollari per le operazioni di deportazione e militarizzazione del confine, Trump e i repubblicani taglieranno programmi della rete di welfare per un trilione di dollari. Non solo verrà colpito il Medicaid, l'assistenza sanitaria pubblica che copre oltre 70 milioni di americani più poveri, che nei prossimi 10 anni verrà tagliato di 700 miliardi, negando così la copertura 8,7 milioni di persone, ma anche il Medicare, la generalmente intoccabile assistenza sanitaria per over 65, nei prossimi 10 anni avrà quasi 500 miliardi di tagli nel prossimo decennio per mantenere il debito nazionale entro i limiti legali. Questo è un territorio politico pericoloso per Trump, che non a caso nei giorni scorsi ai falchi repubblicani che chiedevano tagli più drastici ha detto 'non scherzate con il Medicaid', ben conscio del fatto che molta della sua base elettorale è negli stati e nei ceti sociali più poveri d'America. I repubblicani riducono i programmi di assistenza alimentare alle famiglie più povere, tagliandoli di 267 miliardi nei prossimi 10 anni, e facendo ricadere sugli stati il 5% del costo dei benefici e il 75% – ora è il 50% – di quelli amministrativi. Inoltre è stato esteso fino a 64 anni, ora è 54, l'obbligo di avere un lavoro per ottenere l'assistenza alimentare. Anche per ottenere il Medicaid bisognerà dimostrare di lavorare almeno 80 ore al mese, ma questo requisito scatterà solo il primo gennaio 2029, cioè alla fine del mandato e, soprattutto, dopo le elezioni presidenziali del novembre 2028, mossa che conferma come Trump e i suoi temano l'impatto elettorale di questi tagli all'assistenza sanitaria per i più poveri. A conferma della portata ideologica della misura, la legge elimina le tasse su silenziatori delle armi, misura in vigore da quando nel 1934 fu approvato il National Firearms Act, mossa da tempo richiesta dalla Nra, la potente lobby delle armi. Mentre vieta che i fondi del Medicaid possano andare alla Planned Parenthood, il principale circuito di consultori e cliniche per il controllo delle nascite e le interruzioni di gravidanza. Nella legge infine sono inseriti incentivi alla natalità, un bonus bebè, chiamato "Maga account", con un gioco di parole tra lo slogan trumpiano e l'acronimo di "Money Accounts for growth and advancement", il contro per la crescita che il governo americano aprirà, versando mille dollari, per ogni bambino nato tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2028. I beneficiari potranno avere accesso al conto, a cui le famiglie potranno versare 5mila dollari all'anno, al compimento del 18esimo anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)