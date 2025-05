A Lecce dal 29 al 31 maggio torna il Festival dell’Energia

(Adnkronos) – La città di Lecce si prepara ad ospitare la XIII edizione del Festival dell’Energia. La manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Beulcke e prodotta da Qubit Italy, nasce per dare spazio ad un confronto ampio, serio e libero da ideologie. Tutti gli eventi, aperti e gratuiti, si terranno nelle principali sedi del centro storico: dal Teatro Apollo all’Ex Convitto Palmieri, dal Teatro Paisiello alle Officine Cantelmo, dal Castello Carlo V ai Chiostri Teatini. Il Festival si avvale di un Comitato d’Onore di alto profilo, presieduto da Chicco Testa, e composto da autorevoli rappresentanti del mondo economico, scientifico, culturale e istituzionale: Paolo Arrigoni, Franco Bernabè, Marta Dassù, Ferruccio De Bortoli, Luciano Floridi, Paolo Gentiloni, Giovanna Melandri, Adriana Poli Bortone, Fabio Pollice, Ermete Realacci, Nathalie Tocci. Il comitato ha il compito di orientare i contenuti e assicurare un approccio interdisciplinare, innovativo e super partes. Il Comitato Scientifico è invece composto da Sissi Bellomo, Simona Benedettini, Guido Bortoni, Corrado Clini, già ministro dell'Ambiente, Arturo De Risi, Patrizia Feletig, Rosa Filippini, Fulvio Fontini, Jacopo Giliberto, Matteo Leonardi, Davide Tabarelli e Giuseppe Zollino. “Regione Puglia sostiene fortemente il Festival dell’Energia, una manifestazione unica che promuove momenti di dibattito, confronto, e visione dedicati ad un settore cruciale per lo sviluppo del Paese. La Regione Puglia sta puntando molto sulla decarbonizzazione del sistema di produzione di energia elettrica e sulla sostenibilità privilegiando interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti, accanto a politiche di riduzione dei consumi energetici attraverso la strategia dell’idrogeno e le comunità energetiche. Crediamo che una manifestazione come questa, capace di unire i massimi esperti del settore e le aziende più innovative che operano nel settore, possa contribuire attivamente a disegnare le rotte future del nostro Paese in materia di energia”, commenta Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Puglia. “Dopo dodici edizioni di grande successo, il Festival dell’Energia ritorna con nuove ambizioni e obiettivi e ricomincia a farlo nella città che rappresenta il suo luogo di nascita: Lecce. In uno scenario globale sempre più complesso è indispensabile una manifestazione che sappia dare spazio a un ampio confronto su temi cruciali dalla sicurezza energetica, alla neutralità tecnologica, alla transizione energetica. La nostra città – con il piano d’azione per l’energia sostenibile – porta avanti una proposta concreta in questa direzione. Lecce torna quindi a essere la sede dell'innovazione e della cultura energetica nazionale, attraverso una 'tre giorni' di incontri, talk, performance e spettacoli culturali. Un palcoscenico ideale per ospitare figure istituzionali ed esperti di primissimo livello. Il Festival coinvolgerà l’intera città e si pone l’obiettivo di essere uno spazio aperto, dove ascoltarsi e confrontarsi, attraverso un approccio divulgativo, accessibile a tutti", afferma Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce. “Le straordinarie innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, il rapido e costante mutamento del contesto geopolitico globale, l’emergenza climatica e la crescita demografica rappresentano temi cruciali che richiedono profonde riflessioni e, al contempo, il massimo impegno nella diffusione di un’informazione consapevole e rigorosa. Il Festival dell’Energia non è un evento come gli altri. È un crocevia dove l’informazione incontra la scienza, dove la politica si confronta con l’impresa, dove si costruisce una cultura condivisa dell’energia – sottolinea Alessandro Beulcke, ideatore del Festival dell’Energia – Un luogo aperto, plurale, dove con passione e con rigore proviamo ad immaginare l’energia del futuro: sostenibile, accessibile ed efficiente”. Ad aprire la tre giorni di lavori sarà la presentazione della ricerca 'Italia: Energia Sicura?' (29 maggio Teatro Apollo alle 11) realizzata da Inspiring Research in esclusiva per il Festival. L’indagine, tesa a comprendere il livello d'informazione, attitudini, opinioni sulle tematiche energetiche e specificamente sull’ambito della sicurezza energetica evidenzia ad esempio come 8 italiani su 10 dichiarano di avere sensibilità su questo tema, ma solo il 23,8% lo conosce in profondità. I risultati saranno discussi in occasione del Talk 'Energia Possibile, Energia Necessaria' che vede la presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso interverrà nella prima giornata dei lavori nel panel 'Un futuro d’Acciaio' (29 maggio Ex Convitto Palmieri alle 16) dove verrà presa in esame la domanda di acciaio innovativo e sostenibile e saranno evidenziale le tendenze e le prospettive nell’industria siderurgica contenute nell’European Steel Action Plan. E ancora una riflessione sul ruolo strategico del gas nell’immediato futuro con il senatore e leader di Azione Carlo Calenda, il presidente della Commissione Ambiente e Clima del Parlamento Europeo Antonio Decaro e Luca Schieppati, Managing Director di Tap (29 maggio alle 17 Ex Convitto Plamieri). A chiudere i talk della prima giornata una riflessione sul futuro del fotovoltaico in Italia tra decarbonizzazione, risparmio e burocrazia. L’energia solare è una delle chiavi per la transizione energetica in Italia, ma tra costi, autorizzazioni e opposizione locale (Nimby), il settore affronta ancora molte sfide (29 maggio alle 18 Chiostri Teatini). Analizzare gli effetti globali delle crisi energetiche sarà al centro della seconda giornata del Festival dove sono attesi tra gli altri il senatore della Repubblica italiana Matteo Renzi, l’ambasciatore inviato speciale italiano per il corridoio Imec Francesco M.Talò (30 maggio alle 10 Teatro Apollo) e il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto che, in un dialogo con Guido Bortoni, offrirà la sua visione su come conciliare lavoro, ambiente, produttività e sostenibilità in relazione agli obiettivi 2030 (30 maggio alle 11.30 Teatro Apollo). Anche la mobilità rappresenta un focus cruciale: l’elettrico ha fatto passi da gigante in Italia e sono stati istallati oltre 64.000 punti di ricarica pubblici entro la fine del 2024. Come cambia il modo di muoversi nelle città e nei territori tra elettrico, idrogeno e micromobilità, trasporti pubblici intelligenti e intermodalità sarà al centro della discussione (30 maggio alle 11 Ex Convitto Palmieri). E ancora il 'fattore Cina'. Con la rivoluzione verde fatta di fotovoltaico, eolico, mobilità elettrica e nucleare, la Cina è la Nazione che spende di più per la transizione energetica con 1.600 miliardi di dollari solo negli ultimi 2 anni e l’obiettivo di emissioni zero entro il 2060. Ne discutono Silvia Francescon del Think Thank Ecco assieme a Corrado Clini, e all’Ambasciatore Cinese in Italia Jia Guide (30 maggio alle 17 Chiostri Teatini). Nella giornata di chiusura sarà affrontato il tema della povertà energetica (31 maggio alle 10.30 Ex Convitto Palmieri) che nel mondo riguarda 700 milioni di persone che non hanno accesso all’energia e in Italia colpisce ben 2 milioni di persone. E ancora una riflessione sul Piano Mattei (31 maggio alle 11.30 Ex Convitto Palmieri), in un dialogo a più voci sulle opportunità aperte dal piano per lo sviluppo congiunto tra sicurezza energetica, innovazione e formazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)