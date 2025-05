Usa, Donald Trump Jr: “Candidarmi alla presidenza? La vocazione è quella”

(Adnkronos) – ''La vocazione è quella''. Così Donald Trump Jr. ha risposto a una domanda sull'ipotesi di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, seguendo così le orme paterne. Intervenendo a un Forum economico in Qatar, il figlio maggiore del presidente americano ha risposto con un ''non si sa mai, forse un giorno'' alla possibilità di candidarsi alla Casa Bianca quando scadrà il mandato del padre. A capo della Trump Organization, Donald Trump Jr. ha aggiunto che al momento la politica Maga ha un ruolo da svolgere anche nel settore imprenditoriale, affrontando quella che ha definito "l'ideologia woke che ha preso il sopravvento sulle aziende americane nell'ultimo decennio" e che "essere in prima linea nel combattere questa follia" è "di fondamentale importanza". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)