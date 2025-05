Rai: cda, verso la nomina di Felice Ventura alla presidenza di Rai Pubblicità

(Adnkronos) – Felice Ventura verso la presidenza di Rai Pubblicità. A quanto apprende l'Adnkronos, è quello del direttore delle Risorse Umane Rai il curriculum arrivato sulle scrivanie dei consiglieri in vista del cda di domani che dovrebbe votare la sua nomina alla presidenza della concessionaria di pubblicità del servizio pubblico. Salta dunque la nomina di Silvia Calandrelli, data per certa fino a pochi giorni fa, ma bloccata evidentemente da un mancato accordo politico all'interno dell'azienda. A metà aprile, nella seduta del cda in cui era prevista la nomina di Calandrelli, la votazione non fu effettuata perché il curriculum dell'ex direttrice di Rai Cultura era arrivato ai consiglieri con pochi minuti di ritardo. Una svista che, secondo alcune ricostruzioni, fu un modo per evitarne la nomina. Ma dopo circa una settimana dalla calendarizzazione della sua nomina poi slittata, a quanto apprende l'Adnkronos, ad ostacolare l'arrivo della Calandrelli a Rai Pubblicità era intervenuta lei stessa. La Calandrelli, infatti, avrebbe inviato il 23 aprile scorso alla Rai una diffida chiedendo che si ponesse fine "all'attuale fase di inattività" ma anche che le venisse affidata "immediatamente, se non l'attività precedentemente espletata, un'attività equivalente, considerando che il nuovo incarico paventato (quindi la presidenza di Rai Pubblicità, ndr.) non può essere paragonabile all'attività svolta in precedenza", ovvero la direzione di Rai Cultura. Di qui, la decisione del vertice aziendale di puntare su un altro manager di grande esperienza e capacità come Ventura, da maggio del 2019 alla guida della direzione Risorse Umane e Organizzazione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)