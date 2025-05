Ucraina, Londra vara 100 nuove sanzioni contro la Russia. Nuovo pacchetto dall’Ue

(Adnkronos) –

Nuova ondata di sanzioni da Regno Unito e Unione europea contro la Russia per fermare la guerra in Ucraina. Il governo britannico ha annunciato oggi, martedì 20 maggio, cento nuove misure che prendono di mira "entità che operano a favore della macchina militare russa, delle esportazioni di materie energetiche e della guerra informatica e le istituzioni finanziarie che contribuiscono al finanziamento" del conflitto. A darne l'annuncio è stato il ministero degli Esteri britannico. Una ulteriore stretta che arriva contemporaneamente a un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea. "L'Ue ha approvato il diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia – ha scritto in un post sui social l'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas – colpendo quasi 200 navi della flotta ombra. Le nuove misure affrontano anche le minacce ibride e le violazioni dei diritti umani. Ulteriori sanzioni contro la Russia sono in preparazione. Più a lungo la Russia porterà avanti la guerra, più dura sarà la nostra risposta", ha ammonito Kallas. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)