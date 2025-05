Il “Sole in Classe” arriva a Corciano: lezioni su rinnovabili e ambiente alla scuola Bonfigli

Un approccio ludico-didattico per parlare agli studenti di energie rinnovabili e inquinamento atmosferico. Una lezione che prevede la proiezione di un cartone animato, di slide e di contenuti multimediali per spiegare agli alunni l’importanza del rispetto delle buone pratiche a tutela dell’ambiente. Anche l’istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano ha partecipato al progetto “Il Sole in Classe”, iniziativa promossa da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili, che mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia sull’importanza di scegliere fonti energetiche rinnovabili.

A realizzare le lezioni per tutte le classi prime della secondaria di primo grado dell’ Istituto Bonfigli è stato Andrea Buco, ambasciatore di Anter del territorio Perugino, insieme al delegato corcianese Luca Panichi, durante un appuntamento realizzato in collaborazione con le insegnanti dei plessi scolastici interessati (Corciano, San Mariano e Mantignana), grazie alla disponibilità del preside Daniele Gambacorta e della vicepreside Elisa Roncalli.

Andrea Buco e Luca Panichi, nelle corso delle lezioni che si sono tenute nei mesi di aprile e maggio, hanno spiegato agli studenti quante sono le fonti rinnovabili, da dove provengono e come si possono trasformare in energia, fornendo così agli alunni anche alcuni spunti per imparare, attraverso la conoscenza di buone pratiche quotidiane, ad osservare, recepire e diffondere uno stile di vita ecosostenibile.

«Ringraziamo la scuola Benedetto Bonfigli e le insegnanti che hanno seguito le lezioni, per avere aderito al progetto de Il Sole in Classe – commenta l’ambasciatore Buco – Una lezione preziosa per diffondere la cultura delle rinnovabili anche fra i bambini e le loro famiglie. Restiamo a disposizione del territorio per ulteriori adesioni e per rendere il progetto educativo sempre più capillare in tutta la provincia».

La vicepreside Roncalli ha espresso soddisfazione per la qualità del format e del dibattito nelle classi, che ha molto coinvolto i ragazzi. Alle lezioni nel plesso scolastico di Corciano ha partecipato attivamente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Corciano Giordana Tomassini, che ha richiamato l’esperienza già condivisa con le classi sul concetto “plastic free”.

Per aderire a Il Sole in Classe si può compilare il form online al seguente indirizzo: https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/ o contattare la segreteria di Anter (0574 34805 – segreteria@anter.info). Sito ufficiale www.anteritalia.org