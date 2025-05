Corciano brilla al concorso musicale nazionale Enrico Zangarelli

Bella notizia per il Coro IC Benedetto Bonfigli di Corciano che si classifica al secondo posto del Concorso musicale nazionale Enrico Zangarelli di Città di Castello. Tra le iniziative della scuola rientra infatti “Tutti in scena”, un percorso d’eccellenza rivolto agli studenti che hanno voluto approfondire la formazione musicale – vocale. Il corso, voluto dalla professoressa Maria Cristina Binaglia e dalla professoressa Francesca Orabona, sotto la direzione artistica della professoressa Giovanna Pazzaglia, ha coinvolto gli alunni dell’istituto creando un gruppo di giovani appassionati al canto corale che hanno potuto conoscere da vicino la realtà del coro, dalla cadenza delle prove allo studia dello spartito musicale, fino all’esercizio vero e proprio. Fattori che aiutano anche nelle discipline nella vita quotidiana tanto quanto in quella musicale.

Obiettivo cardine del percorso di studi è stata la partecipazione come Coro IC Bonfigli al prestigioso concorso. Un’esperienza unica per questi giovani artisti in erba che si sono misurati in una competizione con scuole di tutto il territorio nazionale. Per loro, che si sono esibiti sulle note di Morricone e Rutter, indossando nastri color arcobaleno ed angeli per confermare i messaggi di pace e fratellanza dei brani scelti, il secondo posto della competizione.

Molto orgogliose le insegnanti per il risultato che si porteranno nel loro libro dei ricordi di scuola e che rappresenta un momento di crescita condiviso.

«Siamo profondamente orgogliosi dei ragazzi del Coro IC Benedetto Bonfigli – commenta Sara Motti, vicesindaco di Corciano e assessore alla Pubblica istruzione – che con il loro talento, impegno e spirito di squadra hanno rappresentato con onore la nostra comunità al Concorso nazionale Enrico Zangarelli, conquistando un meritatissimo secondo posto. Un risultato di eccellenza che dimostra quanto la passione per la musica possa diventare occasione di crescita e formazione personale. Un ringraziamento sincero va alle professoresse Maria Cristina Binaglia, Francesca Orabona e Giovanna Pazzaglia, che con dedizione e competenza hanno guidato questi giovani in un percorso così significativo».

Inoltre, aggiunge il vicesindaco, «i complimenti dell’amministrazione comunale vanno anche a Sophia Sergenti, nostra giovane concittadina, anche lei della Bonfigli, che ha ottenuto il primo posto assoluto 100/100 nella sezione dedicata alla chitarra solista: un altro grande motivo di orgoglio per Corciano. Questi successi ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella scuola, nella cultura e nei talenti delle nuove generazioni».