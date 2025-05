Una domenica in sella alle due ruote per riscoprire la ciclovia Trasimeno – Corciano

Una domenica inconsueta alla scoperta della ciclovia Trasimeno-Corciano” prenderà il via il prossimo 18 maggio. Promossa dall’associazione Lake Bike Team, con il patrocinio del Comune di Corciano e del Comune di Magione, la pedalata ecologica, aperta a tutti, attraverserà un percorso di circa 38 chilometri che si snoderà da Corciano a Magione, con tappa all’Oasi La Valle per una visita guidata e per un momento di bird watching.

«Abbiamo voluto organizzare questa pedalata ecologica – dichiarano gli organizzatori – non solo per promuovere uno stile di vita sano e attivo, ma anche per invitare cittadini e visitatori a riscoprire, con lentezza e stupore, la bellezza del nostro territorio. La ciclovia Trasimeno-Corciano offre scorci paesaggistici straordinari, e l’Oasi La Valle rappresenta un tesoro naturalistico che merita di essere conosciuto e valorizzato. Sarà una domenica all’insegna del benessere fisico, del contatto con la natura, ma anche della condivisione e della socialità: un’occasione per stare insieme, pedalare e sentirsi parte di una comunità che ha a cuore il proprio ambiente».

Ritrovo alle 8.30 al campo sportivo dei Tigli, partenza alle 9. Quota di iscrizione e informazioni: 333 8836142 – info@lakebiketeam (per chi ne avesse bisogno possibilità di noleggio bici)