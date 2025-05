Il sindaco Lorenzo Pierotti ha incontrato il nuovo Prefetto di Perugia Francesco Zito

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti mercoledì ha accolto a palazzo Comunale il nuovo Prefetto della provincia di Perugia Francesco Zito, insediatosi da poco alla guida della Prefettura. Un incontro cordiale e istituzionalmente significativo, durante il quale il primo cittadino ha dato il benvenuto al prefetto a nome della città e dell’intera amministrazione comunale, augurandogli buon lavoro per l’importante incarico che lo attende.

Per l’occasione è stato rinnovato il Patto di Legalità che vede tra gli obiettivi la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con azioni mirate per il monitoraggio degli appalti e delle attività economiche nei settori dell’edilizia, urbanistica, sicurezza sul lavoro, commercio e contrasto all’immigrazione irregolare.

«È stato un piacere accogliere oggi il Prefetto Zito – ha detto il sindaco Pierotti – Corciano è una comunità coesa, con un forte senso civico, che crede nei valori della legalità, della solidarietà e della responsabilità collettiva. Un capitale umano prezioso, su cui costruire – insieme alle Istituzioni dello Stato – un modello di sicurezza partecipata e condivisa. L’auspicio sincero è che questo incontro segni l’inizio di un dialogo costante, leale e costruttivo tra il Comune di Corciano e la Prefettura, nel comune obiettivo di garantire benessere, sicurezza e coesione sociale. Iniziare la nostra conoscenza con la firma del Patto per la legalità è sicuramente il miglior inizio possibile».

Durante l’incontro anche un primo confronto sui temi di interesse locale e sulle principali esigenze e prospettive del territorio, con la volontà condivisa di mantenere un dialogo aperto e costruttivo.