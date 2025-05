Presentati il catalogo della mostra collettiva “Narciso anima e pelle” e il libro di Andrea Baffoni “Frammenti celesti”

La suggestiva cornice della Chiesa-museo di San Francesco, a Corciano, ha ospitato mercoledì 30 aprile scorso ben due nuovi eventi: la presentazione del catalogo della collettiva d’arte curata da Salvo Seria “Narciso: Anima e pelle” e la presentazione del libro “Frammenti celesti” di Andrea Baffoni. Sia la mostra che i due appuntamenti collaterali sono stati organizzati dall’associazione Arte in Bottega con il patrocinio del Comune di Corciano.

NARCISO: ANIMA E PELLE – IL CATALOGO

“La mostra Narciso: Anima e pelle – ha spiegato il curatore Salvo Seria – espone per ogni autore un autoritratto e un’opera pittorica interiore”. Nel catalogo presentato oggi, troviamo una fotografia dell’autore con la sua biografia (PELLE) e, accanto, un’immagine che rappresenta un dettaglio di una sua opera. Accanto a quest’immagine, l’autore ha descritto di suo pugno il suo mondo (ANIMA).

L’obiettivo di Salvo Seria, attraverso la mostra e attraverso il suo curato catalogo, è quello di mettere a nudo, attraverso il dualismo anima e pelle che appartiene a ogni artista, il fatto che dietro ogni opera c’è innanzitutto un’esistenza umana fatta di sangue e fatica, ma non solo. Avendo la possibilità di osservare contemporaneamente due binari paralleli, il pubblico si trova sia di fronte all’artista in quanto personaggio costruito dai mass media – un modello quindi che appare in quel modo ma non è reale – sia di fronte alla sua realtà molto più profonda e interiore. L’anima dell’artista, infatti, si manifesta nella sua opera.

Ben 17 sono i pittori di grande spicco invitati da Salvo Seria a svelare il loro essere, oltre l’apparire: Angelo Buonumori, Luca Cerrao, M. Teresa Chiaraluce, Pippo Cosenza, Angelo Dottori, Vera Garofalo, Marco Nicolini, Liviano Orologio, Franco Picciafoco, Giammaria Pierini, Cecilia Piersigilli, Lorella Pittavini, Sergio Poddighe, Franco Prevignano, Patrizio Roila, Francesco Rondoni, Salvo Seria. La mostra, ricordiamo, resterà aperta al pubblico fino al 30 maggio: il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30, e nei weekend e festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

FRAMMENTI CELESTI DI ANDREA BAFFONI

In contemporanea alla presentazione del catalogo della mostra Narciso: Anima e pelle, grazie all’assiduo lavoro dell’associazione Arte in Bottega, si è svolta anche la presentazione del libro Frammenti celesti del critico e storico dell’arte Andrea Baffoni, un viaggio fantastico nel tempo e nello spazio in cui storia, scienza e arte si incontrano attraversando scenari arcaici.

A fare da trait d’union ai due eventi apparentemente sconnessi è stata senza dubbio la parola creatività. È proprio grazie ad essa, scrive Andrea Baffoni, “che gli esseri umani riusciranno ad intraprendere la strada per le stelle”.