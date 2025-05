Musica e spiritualita’ si incontrano a Solomeo: secondo appuntamento per “Antiqua Vox”

La primavera si colora di note antiche e raffinate nella splendida cornice della Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, che domenica 11 maggio alle ore 18:00 ospiterà il secondo appuntamento della rassegna musicale Antiqua Vox, giunta alla sua sesta edizione. Protagonisti dell’evento saranno l’organista Mateusz Rzewuski e il Coro da camera Canticum Novum, diretto dal Maestro Fabio Ciofini, per un concerto che celebra non solo la primavera, ma anche il potere evocativo e spirituale dell’organo, strumento protagonista della rassegna.

Nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio organistico e di avvicinare il pubblico alla sua straordinaria ricchezza sonora, Antiqua Vox accoglie ogni anno artisti di fama internazionale in un dialogo musicale tra passato e presente. Il cuore pulsante della manifestazione è l’organo Adamo Rossi, gioiello storico perfettamente inserito nell’architettura della chiesa di San Bartolomeo, capace di trasmettere – attraverso i suoi legni, metalli e canne – il “respiro” profondo della musica sacra.

Il Canticum Novum, fondato da Don Alberto Seri, è un ensemble vocale radicato nel territorio ma dallo sguardo aperto e innovativo: il suo repertorio abbraccia il barocco, la tradizione popolare e la musica contemporanea, con una particolare attenzione alla qualità timbrica e all’interpretazione del testo musicale.

Accanto a loro, il talento internazionale di Mateusz Rzewuski, Dottore in Arti Musicali, che ha completato i suoi studi tra Polonia, Germania, Francia e Svizzera. Con alle spalle esibizioni in oltre ventitré paesi in Europa, oltre che negli Stati Uniti, in Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Russia, Rzewuski porta a Solomeo la sua straordinaria esperienza interpretativa e la profondità della sua ricerca artistica.