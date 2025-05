Cena di beneficenza per il Fondo di Solidarieta’: appuntamento al Circolo Arcs di Mantignana

Al Circolo Arcs di Mantignana, si terrà una cena di beneficenza a favore del Fondo di Solidarietà, l’associazione di promozione sociale del terzo settore che da anni sostiene famiglie fragili del territorio di Corciano. L’appuntamento è venerdì 16 maggio.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti gestiti dai servizi sociali del Comune di Corciano, con l’obiettivo di supportare concretamente i nuclei familiari in difficoltà economica. Tra gli interventi previsti: il contributo per il pagamento di utenze, affitti, beni di prima necessità, spese scolastiche e mediche. Tutte le richieste vengono valutate dai servizi sociali nel pieno rispetto della privacy, soprattutto in un momento storico-sociale in cui è crescente il numero di persone in situazione di fragilità.

Nato nel 2008, il Fondo di Solidarietà ha aggiornato il proprio statuto nel 2023 per adeguarsi alle normative del terzo settore, divenendo a tutti gli effetti un’associazione di promozione sociale. A guidarla, dal 2024, è il nuovo presidente Paolo Basiglio, affiancato da un rinnovato consiglio direttivo.

«L’invito che rivolgo ad altre realtà del territorio è quello di diventare socie del Fondo e partecipare attivamente – commenta Paolo Basiglio – La forza di questa rete è nella collaborazione: più associazioni coinvolgiamo, più cittadini potremo raggiungere e sostenere, ampliando i progetti già in campo e creandone di nuovi per rispondere ai bisogni emergenti».

Le risorse economiche del Fondo di Solidarietà provengono da eventi e manifestazioni organizzati dalle associazioni aderenti, in forma singola o congiunta. Eventi come la cena del 16 maggio non sono solo momenti di condivisione, ma anche occasioni concrete per generare impatto sociale.

«Il sostegno dei cittadini è fondamentale – le parole di Giordana Tomassini, assessore del Comune di Corciano con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente – Attraverso il Fondo di Solidarietà, queste risorse vengono canalizzate dai nostri servizi sociali che operano con grande attenzione e sensibilità. Come amministrazione crediamo profondamente nel valore della solidarietà territoriale e nella rete che, insieme, possiamo costruire».

Per le iscrizioni alla cena di venerdì 16 maggio rivolgersi alle associazioni aderenti al Fondo di Solidarietà: Comune di Corciano, Filarmonica Solomeo, L’unanuova, Aper90, Arcaes, Arcs Mantignana, Settimana Sanmarianese, Centro Cardinali, Acli Migiana, Arci Chiugiana, Apd Corciano, Proloco Chiugiana, Proloco Castelvieto, Proloco Corciano, Nuova Taverne.