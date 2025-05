Inclusione e fede: a Olmo nuova messa dedicata a persone con disabilita’

Un nuovo evento all’insegna dell’inclusione e della solidarietà si terrà sabato 10 maggio alle ore 9.30 presso la Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo: la settima edizione della “Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori ed alle associazioni che li tutelano”, promossa dalla Misericordia di Perugia – Olmo insieme al Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, in collaborazione con le Parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo, della Diocesi di Perugia.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento sentito e partecipato, vedrà al termine della celebrazione l’allestimento di una calorosa Agape comunitaria, fortemente voluta dalle Parrocchie locali, momento di convivialità già molto apprezzato nelle scorse edizioni da ragazzi, famiglie e associazioni, tra cui la Comunità di Capodarco di Perugia guidata dalla presidente Francesca Bondì, e i giovani dell’Opera Don Guanella di Perugia accompagnati dai loro educatori.

A conclusione della mattinata, si terrà anche la benedizione di un nuovo mezzo della Misericordia di Perugia – Olmo, simbolo concreto dell’impegno costante nel servizio alla comunità.