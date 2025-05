“Nati per Leggere”: alla biblioteca Gianni Rodari un’iniziativa dedicata ai nati nel 2024

Si terrà il prossimo 10 maggio alle 10.30 nella biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano un evento di benvenuto ai bambini nati nell’anno 2024 e alle loro famiglie, inserito nell’ambito del più ampio progetto Nati per Leggere, per promuovere l’importanza della lettura fin dai primi 1000 giorni di vita.

A ciascun bambino sarà donato, oltre alla prima tessera simbolica della biblioteca, un libricino scelto dal catalogo nazionale di “Nati per Leggere” (possibilità per chi non potrà essere presente alla consegna della tessera e del libro di effettuare il ritiro nei giorni di apertura della biblioteca).

«Il piacere di avere un libro fra le mani, l’entusiasmo di ascoltare una storia, sono emozioni fondamentali per lo sviluppo di ogni bambino – commenta l’assessore alla Cultura Francesco Mangano – Crediamo fortemente che, fin dalla più tenera età, sia importante offrire momenti di apprendimento e socialità in un contesto accogliente. La biblioteca Gianni Rodari è tutto questo e molto altro».

«La Biblioteca Gianni Rodari – le parole del consigliere comunale con delega alla promozione della lettura Chiara Scardazza – è uno dei fiori all’occhiello del nostro Comune, un luogo accogliente, divertente, vivo e vibrante di energie positive e sono convinta che fra gli scaffali pieni di libri si sviluppano le conoscenze e le migliori potenzialità dei bambini e dei ragazzi di tutte le età. Iniziare a leggere fin da piccolissimi è un viaggio che inizia e non finisce mai, e noi vorremmo accompagnare i cittadini di domani in questo percorso di crescita, offrendo servizi di qualità e garantendo a tutti l’accesso alla lettura».

All’appuntamento sarà presente la comunità educante della biblioteca comunale Gianni Rodari composta dai volontari, quali figure essenziali nella divulgazione dei benefici della lettura, e le altre figure operanti nell’ambito istituzionale, sanitario, scientifico, scolastico.

La biblioteca comunale Gianni Rodari aderisce fin dal 2003 alla rete Nati per Leggere (NpL), un programma nazionale di promozione della lettura, avviato nel 1999, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione culturale pediatri (Acp), dall’Associazione italiana biblioteche (Aib) e dal Csb Centro per la salute del bambino onlus, al fine di diffondere la lettura ad alta voce da parte dei genitori ai bambini da 0 a 6 anni.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Tra le prime istituzioni del territorio regionale ad aderire alla rete NpL, a sostegno della crescita cognitiva e del benessere psico-fisico del bambino (“Leggere fa bene alla salute”) questo ha comportato un vero e proprio investimento culturale sullo spazio dedicato ai bambini in età prescolare 0-6, sull’arricchimento continuo delle proposte librarie, sulla costanza di creare iniziative in tutto l’arco dell’anno e ciò ha fatto sì che la biblioteca diventasse uno dei punti di riferimento Nati per Leggere a livello regionale.

L’iniziativa rientra nel “Maggio dei libri”, mese dedicato alla lettura inserito nel progetto nazionale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), le cui prerogative sono quelle di rinnovare e coinvolgere in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e altri soggetti pubblici e privati con la creazione di eventi appositi per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e di cui la Biblioteca “G. Rodari” ne è pienamente partecipe.