Doppia mostra d’arte a Corciano: successo per Trentini e Cappellano alla Sala Antico Mulino

L’impegno costante dell’Associazione Arte in Bottega nella promozione artistica sul territorio corcianese si conferma ancora una volta con un nuovo grande successo: la mostra di pittura “I paesaggi del cuore” di Simona Trentini e la mostra fotografica “Tra sguardo e presenza” di Marco Cappellano.

Le due esposizioni si sono tenute sabato 26 e domenica 27 aprile nella suggestiva cornice della Sala Antico Mulino, in via Ballarini, nel cuore del centro storico di Corciano.

Organizzate da Arte in Bottega con il patrocinio del Comune di Corciano e curate da Salvo Seria, le mostre hanno visto una grande partecipazione di pubblico, proveniente non solo dalla provincia ma anche da numerose altre località italiane, tra cui Roma, Arezzo, Latina, Teramo e persino Sassari.

Durante l’inaugurazione, aperta dal sindaco Lorenzo Pierotti, i due artisti hanno ricevuto un caloroso applauso da un pubblico visibilmente coinvolto, colpito in particolare dalla capacità delle opere di trasmettere emozioni autentiche. Il sindaco ha colto l’occasione per ribadire il forte impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere iniziative artistiche e culturali, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere la cultura in tutte le sue forme.

Attraverso linguaggi diversi e visioni apparentemente opposte, la pittura di Simona Trentini e la fotografia di Marco Cappellano sono riuscite a toccare corde profonde nello spettatore, restituendo emozioni sincere e condivise, frutto di uno sguardo attento e sensibile sui soggetti rappresentati.

«È stato il pubblico a dare vita alle emozioni racchiuse nelle opere, e questo per noi è stato davvero il dono più grande», hanno dichiarato i due artisti all’unisono raccontando la loro esperienza.

Simona Trentini, pittrice umbra allieva dell’artista Teresa Chiaraluce, alla sua prima mostra personale ha saputo trasformare la bellezza della natura — in particolare quella umbra — in poesia visiva: paesaggi vibranti, olivi sotto cieli radiosi, la calda atmosfera di antichi borghi e la dolcezza di animali e fiori sono diventati i protagonisti delle sue tele.

Anche Marco Cappellano, alla sua prima personale, ha proposto due percorsi fotografici. Il primo, dedicato a Giuseppe Ricci, intende far emergere la forza e la dignità dell’essere umano di fronte alla disabilità. Il secondo rivolge lo sguardo alla natura, da cui l’artista ha saputo estrarre frammenti visivi capaci di “parlare” a chi osserva, offrendo un’esperienza estetica e riflessiva.

A completare l’evento, un apprezzatissimo intermezzo musicale ha visto esibirsi il duo Daniele Giancarlini e Andrea Cioccoloni, con brani e testi originali che hanno contribuito ad arricchire ulteriormente l’atmosfera.

Simona, Marco, Daniele e Andrea hanno voluto infine ringraziare l’Associazione Arte in Bottega — in particolare la presidente Fiorenza Giannini e il curatore Salvo Seria — per la dedizione e la passione profuse nell’organizzazione dell’evento, il Comune di Corciano per il fondamentale sostegno, e il pubblico, vero protagonista di queste giornate di arte e condivisione.