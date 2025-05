Molini Fagioli e ‘OIRZ’ a Tuttofood Milano 2025

L’azienda umbra porta in fiera la filiera agricola certificata a Residuo Zero. Tanti gli ospiti, molti dei quali rappresentanti del movimento Zero d’avanguardia, il gruppo di professionisti dell’arte bianca che ha scelto di utilizzare le farine OIRZ

Da lunedì 5 a giovedì 8 maggio Molini Fagioli parteciperà a TuttoFood Milano 2025, portando in fiera il progetto OIRZ – Origine Italia a Residuo Zero, la prima farina in Italia ottenuta da una filiera agricola certificata a Residuo Zero. Un’occasione strategica per raccontare, durante una delle manifestazioni B2B più rilevanti del settore, l’eccellenza di un modello produttivo trasparente, sostenibile e virtuoso, oggi sempre più orientato anche verso i mercati internazionali. Ogni giorno, nello stand di Molini Fagioli saranno presenti diversi professionisti da tutta Italia, molti dei quali rappresentanti del movimento Zero d’avanguardia, il gruppo di professionisti dell’arte bianca che ha scelto di utilizzare le farine OIRZ. Un progetto fortemente voluto da Molini Fagioli, che ha come obiettivo il ritorno all’ingrediente di campagna e la promozione della filiera corta umbra. Tra gli ospiti ci saranno Valentina Alunno, nota come la ‘Contadina contemporanea’; Fabio Ciano, giovane pizzaiolo napoletano che ha reinventato la parigina con ‘Cianò’, il primo concept store dedicato a questa specialità partenopea, trasformandola in un’icona di street food gourmet; Matteo Mirti, pizzachef abruzzese, fondatore di ‘Cococo Pizza Hamburger’ e brand ambassador di Molini Fagioli; Francesco Oppido, maestro pizzaiolo, riconosciuto per la sua capacità di unire estro e tradizione nella creazione di pizze gourmet; Antonio di Tella, pizzaiolo di Caserta ma toscano d’adozione, campione europeo nel 2018 e campione del mondo di pizza in pala nel 2023, a cui si è aggiunta, nel 2025, la vittoria con la squadra ‘Duri come il marmo’ nella categoria World Pizza Team al campionato mondiale; Lorenzo Carletti, brand ambassador e tecnico Molini Fagioli, pizzaiolo romano che ha vinto il titolo di campione mondiale di pizza STG nel 2024; Carmelo Mallia, pizzaiolo siciliano, noto per la sua attenzione alla qualità degli impasti; Augusto Betti, pizzaiolo apprezzato per la sua dedizione alla qualità e alla lavorazione artigianale degli impasti, nella suo locale romano; Daniele Campana, pizzaiolo filosofo e ambasciatore della tradizione calabrese, celebre per le sue pizze evocative, che raccontano la storia e i sapori della Calabria; Tony Scalioti, con il suo ricco bagaglio d’esperienza che lo ha portato ad essere vicecampione del mondo 2019 di Pinsa; Domenico Aiello, riconosciuto per la sua passione nell’arte della lievitazione e della panificazione e istruttore International Pizza Academy e Nicolò Baleani, panificatore marchigiano, premiato con i 2 Pani del Gambero Rosso per la qualità dei suoi prodotti. Inoltre, saranno presenti, Nicolò Baleani e Giuliano Pediconi, quest’ultimo responsabile della ricerca e dello sviluppo per Molini Fagioli, dove mette a frutto la sua esperienza di panificatore e docente per promuovere una panificazione consapevole, attenta alla qualità della materia prima e all’evoluzione della filiera.

“Partecipando a TuttoFood, un contesto fieristico che guarda al futuro e all’innovazione nell’alimentazione – aggiungono dalla Molini Fagioli –, l’azienda si presenta come portavoce di un’agricoltura evoluta, fondata su pratiche sostenibili, responsabilità ambientale e tutela della salute del consumatore. La presenza in fiera si inserisce inoltre in un percorso di sviluppo avviato dall’azienda nel 2024, volto ad aprirsi progressivamente ai mercati esteri e a promuovere il valore della filiera OIRZ anche in ambito internazionale”.

“OIRZ – spiegano, nello specifico, dalla Molini Fagioli – rappresenta il risultato più avanzato di un percorso di ricerca lungo oltre vent’anni. Il progetto valorizza esclusivamente grano tenero coltivato in aree collinari dell’Umbria, selezionate per le condizioni ambientali favorevoli e lontane da fonti di inquinamento. L’agricoltura di precisione e la semina non intensiva, assicurano una distribuzione uniforme e ottimale del seme che garantisce la massima qualità del prodotto finale. I grani raccolti vengono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e macinati in purezza, in totale assenza di residui di prodotti chimici utilizzati in agricoltura. Ogni fase produttiva, dalla semina al raccolto, è rigorosamente tracciata e documentata, per offrire trasparenza e garantire la sostenibilità del prodotto. Il risultato è una farina di grano tenero da filiera umbra, di altissima qualità, certificata a Residuo Zero, ad oggi l’unica in Italia certificata da un ente esterno, l’ente indipendente certificatore DNV – Det Norske Veritas”.