Ritrovato vivo l’anziano scomparso nei boschi tra Perugia e Corciano: decisivo l’intervento di un volontario

È stato ritrovato vivo nel pomeriggio di lunedì 28 aprile Enzo Marcaccioli, l’uomo di 83 anni disperso da sabato scorso nei boschi fra Monte Malbe e Ferro di Cavallo, a Perugia. A individuare per primo l’anziano è stato Francesco Gentili, volontario dell’Associazione OVUS di Corciano, grazie all’attività di tracciamento GPS effettuata nella zona di Monte Malbe. Il ritrovamento è avvenuto poco prima dell’arrivo di un forte temporale.

Gentili ha subito allertato le autorità, consentendo alle squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di raggiungere Marcaccioli, che si trovava all’interno di un canalone nei pressi del rudere di Podere Poggiaccio. Le condizioni dell’uomo, seppur indebolito dalla lunga permanenza all’aperto, non risultano gravi. Dopo le prime cure da parte del 118, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

La scomparsa dell’anziano, affetto da Alzheimer, era stata segnalata sabato sera, intorno alle 19:15, dopo che si era allontanato durante una passeggiata nei boschi con la moglie per raccogliere asparagi. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto per tre giorni circa 50 operatori tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, SASU, volontari della Protezione Civile e cittadini. Sono stati impiegati elicotteri, droni con termocamere, unità cinofile e squadre specializzate in ambienti difficili.