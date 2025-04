Cinquanta anni di attivita’ per Gianpaolo Marcaccioli, il barbiere di Mantignana

Un traguardo di rilievo per Gianpaolo Marcaccioli, storico barbiere di Mantignana di Corciano, che in questi giorni ha festeggiato i 50 anni di attività. Per celebrare questo significativo anniversario, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, accompagnato dal vicesindaco Sara Motti e dal presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli, ha fatto visita personalmente al negozio per porgere i propri auguri e ringraziamenti a nome dell’intera comunità.

«Paolo – ha detto il primo cittadino durante la visita – non è solo un professionista stimato, ma un vero punto di riferimento per Mantignana. In cinquant’anni ha saputo costruire un legame speciale con i cittadini, offrendo non solo un servizio, ma anche ascolto, cortesia e umanità. È un esempio di dedizione, passione e amore per il proprio lavoro, qualità che meritano il riconoscimento e la gratitudine di tutti noi».

Molto emozionato, Marcaccioli ha accolto con grande piacere la visita del primo cittadino: «Non mi aspettavo questa sorpresa – ha asserito – e sono davvero onorato. In questi anni ho conosciuto tante persone, ho visto crescere intere famiglie, e ogni cliente è sempre stato per me prima di tutto una persona da accogliere con un sorriso. Mantignana è casa mia, e sapere di aver lasciato un segno mi riempie il cuore».

Il negozio, aperto nel 1975, è da sempre un luogo di socialità e di fiducia per generazioni di cittadini. Un piccolo grande presidio di comunità che oggi festeggia mezzo secolo di storia, lavoro e relazioni umane.

Ufficio stampa Comune di Corciano