Abbandona sacco di rifiuti nel fosso: denunciato 45enne dalla Polizia di Stato

Durante un normale servizio di pattugliamento nel comune di Corciano, la Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per il reato di abbandono di rifiuti.

L’uomo, classe 1979, è stato sorpreso dagli agenti mentre lasciava un grosso sacco dell’immondizia in un fosso a bordo strada. Gli operatori, dopo averlo incrociato lungo la pubblica via, hanno osservato il gesto attraverso gli specchietti retrovisori e sono immediatamente intervenuti per fermarlo.

Inizialmente reticente, il soggetto ha poi ammesso le proprie responsabilità. Dopo l’identificazione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 255 del Decreto Legislativo 152/2006, relativo all’abbandono illecito di rifiuti.

Al termine delle procedure, la Polizia ha richiesto l’intervento del servizio di nettezza urbana per il corretto smaltimento del materiale abbandonato.