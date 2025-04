TARI 2025, il Comune aumenta la tassa, FDI: “Una stangata ingiustificata”

“Un aumento ingiustificato, scaricato sulle spalle di cittadini e imprese, senza alcun miglioramento del servizio.” Così i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia commentano l’approvazione delle nuove tariffe TARI per il 2025 da parte dell’amministrazione comunale.

Il gettito previsto passa da 6.004.570 euro a 6.058.734 euro, con un incremento netto di oltre 54.000 euro, in un contesto economico già difficile.

«È una stangata per famiglie e attività locali – spiegano i consiglieri – e il paradosso è che i costi aumentano, ma il servizio non migliora.»

Nel dettaglio:

– Il costo complessivo del servizio rifiuti (PEF) ammonta a 5.542.054 euro, ma oltre 600.000 euro di agevolazioni sono finanziate direttamente dalle tariffe, non dal bilancio comunale;

– Le famiglie in difficoltà economica ricevono solo 15.000 euro di riduzione, mentre oltre 469.000 euro vanno a imprese che avviano il riciclo;

– Il parametro H, che misura l’efficienza della raccolta differenziata, precipita dal 85% al 35%, segno di un peggioramento della qualità del servizio;

– I fabbisogni standard risultano inferiori ai costi previsti: uno scostamento che il Comune accetta senza intervenire;

– Le utenze comunali contribuiscono per appena 46.561 euro, meno dell’1% del gettito.

«L’amministrazione si nasconde dietro le regole imposte da ARERA e AURI – proseguono i consiglieri – ma la verità è che avrebbe potuto chiedere tagli al gestore, rimodulare le agevolazioni e finanziare parte delle esenzioni con fondi comunali. Non lo ha fatto. E questa è una precisa responsabilità politica.»

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Corciano ha votato contro la delibera, chiedendo più trasparenza, più giustizia sociale e un serio piano di contenimento dei costi.

«Non si può chiedere più soldi ai cittadini offrendo loro meno. Noi continueremo a vigilare e a proporre alternative concrete per tutelare chi paga, troppo spesso in silenzio.»

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Corciano