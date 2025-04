Prima infanzia: online l’avviso pubblico per i servizi socioeducativi

È online sul sito del Comune di Corciano l’Avviso pubblico per l’apertura delle iscrizioni e delle richieste di riconferma e trasferimenti ai servizi socioeducativi per la prima infanzia anno educativo 2025/2026. La richieste dovranno essere presentate dal 28 aprile 2025 al 15 maggio 2025.

La compilazione potrà essere effettuata tramite lo sportello telematico all’indirizzo https://sportellotelematico.comune.corciano.pg.it accedendo con le credenziali Spid, Cie o Cns e selezionando

Prima iscrizione: https://trasparenza.comune.corciano.pg.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_96952_984_1.html

Riconferma e/o trasferimento: https://trasparenza.comune.corciano.pg.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_96953_984_1.html

La domanda di iscrizione va compilata in ogni sua parte indicando la/le preferenza/e, in ordine di priorità, per il/i nido/i scelto/i.

Per le istanze di richiesta e trasferimento, in caso siano in numero superiore ai posti disponibili, farà fede la data e l’orario di arrivo.