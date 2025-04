Nuova sede per l’associazione AltrEmenti insieme per l’autismo, l’inaugurazione a Chiugiana

Si è tenuta giovedì 10 aprile a Chiugiana di Corciano l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione AltrEmenti insieme per l’autismo, realizzata grazie all’ampliamento dei locali da parte del Comune di Corciano. Fondata nel 2017 da Chiara e Daniele, genitori del piccolo Francesco, l’associazione è da anni un punto di riferimento per le famiglie con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Attraverso attività di parent training, laboratori, percorsi per lo sviluppo delle autonomie e campagne di sensibilizzazione, AltrEmenti lavora quotidianamente per promuovere pari diritti e opportunità, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Corciano, il vicesindaco e la consigliera comunale con delega con delega all’inclusione sociale, salute e disabilità, accompagnati dalla Giunta comunale di Corciano, che hanno ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. Un’associazione come AltrEmenti è una risorsa fondamentale per il territorio, non solo per il sostegno concreto che garantisce alle famiglie, ma per il valore umano, culturale e sociale che trasmette all’intera comunità. L’amministrazione comunale crede fermamente nell’importanza di sostenere e accompagnare realtà del volontariato che, come questa, si impegnano nel sociale con passione, competenza e una visione chiara: quella di una società che riconosce nella diversità un valore inestimabile.