Corciano ha una nuova centenaria: buon compleanno a Rosina Bellavita

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Rosina Bellavita, residente a Ellera di Corciano, per celebrare insieme a lei e alla sua famiglia l’importante traguardo dei 100 anni, che compie proprio oggi. A nome dell’intera amministrazione comunale, il primo cittadino ha voluto porgere i più sentiti auguri: «Un traguardo straordinario che merita tutto il nostro affetto. A nome di tutta l’amministrazione, esprimo i più sinceri auguri alla signora Rosina, esempio prezioso per la nostra comunità».

Il sindaco Pierotti ha sottolineato la stima e il rispetto verso una donna che, con la sua lunga esperienza di vita, rappresenta un vero e proprio modello di riferimento per le nuove generazioni: «Persone come lei sono testimoni silenziosi di valori profondi e autentici. Gli anziani sono una colonna portante della nostra comunità, da cui i giovani possono trarre insegnamenti fondamentali per costruire il futuro».