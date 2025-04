Note di viaggio, alla Biblioteca Rodari si va sulle note del pianoforte di Marco Ciampi

Dopo due concerti che hanno registrato il tutto esaurito, prosegue a Corciano “Note di viaggio 2025”, rassegna musicale promossa dal Comune di Corciano – Biblioteca Gianni Rodari” in collaborazione con l’associazione Cdg-Next. Il terzo appuntamento, fissato per sabato 12 aprile alle 17.30 nella sede della Biblioteca Rodari, vedrà protagonista il pianista Marco Ciampi, interprete raffinato e di caratura internazionale, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio sonoro dal titolo “Splendore e virtuosismo: il pianoforte romantico”. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dal lirismo e dall’energia del repertorio pianistico ottocentesco, tra melodie struggenti e brillanti slanci virtuosistici.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, considerate le richieste elevate e la capienza limitata della sala.

“Note di Viaggio”, alla sua ottava edizione, si conferma anche quest’anno un punto di riferimento culturale sul territorio, capace di coniugare qualità artistica, divulgazione musicale e partecipazione collettiva. Un’iniziativa capace di unire qualità artistica e apertura a un pubblico eterogeneo. Non solo un momento musicale, anche un invito a scoprire, emozionarsi e condividere storie attraverso la musica.

Per informazioni e prenotazioni: 075 5188291 – biblioteca@comune.corciano.pg.it.