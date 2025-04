Torna la Rassegna della torta di Pasqua umbra a Mantignana: ospite Andy Luotto

XXI edizione per l’evento del Circolo Arcs Mantignana dall’11 al 13 aprile. Tra gli eventi più attesi: sabato la scuola di torta di Pasqua, domenica la degustazione gratuita dei forni della provincia

Ha raggiunto la XXI edizione e si conferma un appuntamento molto apprezzato e ormai consolidato. Torna a Mantignana di Corciano da venerdì 11 a domenica 13 aprile la Rassegna della torta di Pasqua umbra. Organizzata e ospitata dal Circolo Arcs (associazione ricreativa culturale sportiva) di Mantignana, proporrà un ricco programma di iniziative, con lo stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19.30. Nei tre giorni sarà ospite Andy Luotto, popolare protagonista de ‘L’altra domenica’ e ‘Quelli della notte’ di Renzo Arbore, oggi cuoco affermato, che preparerà dei piatti dedicati all’evento e si intratterrà con i visitatori. In particolare, Luotto darà alla popolarissima Torta al formaggio un’interpretazione completamente diversa da quella che da sempre lega la gustosa ricetta ai salumi, soprattutto nella tradizione pasquale delle famiglie umbre. Le preparazioni di Andy Luotto saranno inserite nella proposta di cucina della festa e in tanti potranno gustarle: dalla Lasagna di Torta al Formaggio alla Cheese Cake, “straordinaria interpretazione di un uomo cittadino del mondo nato a Brooklyn”. Luotto cucinerà in diretta e sarà presente anche all’appuntamento imperdibile di domenica 13 aprile quando, a partire dalle 16, ci sarà la tradizionale degustazione gratuita delle Torte di Pasqua preparate dai forni della provincia di Perugia che si svolgerà in una nuova location dedicata all’evento.

Entrando nel dettaglio del programma, la prima giornata della rassegna, venerdì 11 aprile, ospiterà alle 21.30 una serata piano bar con la musica italiana interpretata da La macchina del tempo. Si entra nel vivo della festa sabato 12 con tanti appuntamenti a partire dalle 15.30 con il Gran Premio della Graziella, pedalata partecipata non competitiva con partenza dall’area oratorio e arrivo al circolo Arcs. Per i partecipanti ci sarà un menù dedicato allo stand gastronomico. Alle 16, Le Donne in rosa dell’associazione ‘Vivo a Colori’ doneranno alla comunità di Corciano la terza ‘Panchina rosa’ del circuito Pink Bench Color realizzata dall’artista Giuliana Capocchia. Poi, uno dei momenti più attesi, alle 16.30: la scuola di cucina per la preparazione dell’impasto della torta al formaggio, regina della tavola di Pasqua, con Slow Food Comunità delle Cuoche, Cuochi e Gastronomi Popolari del Perugino. Al termine ci sarà la degustazione del prodotto realizzato secondo la ricetta illustrata. Torna alle 21.30 la musica con La macchina del tempo per una serata karaoke con repertorio dagli anni ’70 a oggi. Si chiude domenica quando ci sarà l’attesissima degustazione di torta di Pasqua, a partire dalle 16, e dalle 19.30 la possibilità di degustare i piatti della festa allo stand gastronomico.