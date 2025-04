Corciano, borgo amico delle api: un anno dedicato al turismo green e alla sostenibilita’

Prende ufficialmente il via il progetto “APErtaMENTE: un’oasi fiorita per aprire i borghi e le menti alla biodiversità”, con il quale il borgo di Corciano dedica l’anno 2025 alle api, simbolo eccelso della biodiversità, della sua tutela e della lotta ai cambiamenti climatici. L’iniziativa, realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia, e in partenariato con molte associazioni del territorio (Lions Club Augusta Perusia, Garden Club, parrocchia di Corciano), nonché in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli, prevede la creazione di un nuovo spazio didattico-naturalistico per le scuole del centro storico corcianese e la realizzazione di un’oasi perenne lungo la strada bianca via Bartolucci. Qui verranno piantumate diverse essenze mellifere, habitat ideale per le api e altri insetti impollinatori.

L’area verde, compresa tra le mura del borgo medievale e una vasta zona agricolo-rurale, si presenta attualmente come un pendio incolto. La creazione dell’oasi costituirà quindi un’opportunità di riqualificazione ambientale, oltre a rappresentare un nuovo elemento di decoro urbano. Il terreno pubblico oggetto dell’intervento si trova inoltre vicinissimo ai tre plessi scolastici di Corciano centro (infanzia, primaria e secondaria), che potranno raggiungere il sito a piedi, favorendo così un approccio educativo basato sull’esperienza diretta.

L’oasi avrà anche una valenza turistica, integrandosi con il crescente interesse per il turismo green, slow ed esperienziale. I visitatori potranno godere, nell’arco di una sola passeggiata, di storia, arte, cultura e natura, riscoprendo il legame tra uomo e ambiente.

Soddisfazione è stata espressa da tutta l’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alla Cultura e turismo, per il progetto, che rientra in un più ampio programma di valorizzazione della biodiversità e di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità. Nel corso del 2025, infatti, Corciano dedicherà numerosi eventi a queste tematiche, fino ad arrivare alle iniziative natalizie.

L’oasi fiorita si integrerà perfettamente anche con il “Parco del Sole”, un percorso tra strumenti dell’antichità collocati lungo le vie del paese per far conoscere i ritmi del Sole, della Terra e delle stagioni attraverso il moto della grande stella sulla sfera celeste. Un’ulteriore occasione per offrire ai visitatori del borgo un’esperienza immersiva nella natura e nei suoi equilibri, da custodire e proteggere.

