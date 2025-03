Calcio special, risultati e prospettive per le finali di Tirrenia

Sabato mattina si è svolta la 4ª giornata del Campionato F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria 2° Livello allo Stadio Villa San Filippo di Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Questo campionato interregionale coinvolge le squadre delle regioni Umbria e Marche, e per questa giornata è stata scelta la location marchigiana, dopo che le precedenti gare si erano svolte presso lo Stadio “G. Fioroni” di Ellera di Corciano.

I risultati della giornata sono stati i seguenti: nella prima partita, Asd Ellera A ha perso contro Usd Superga 48 di Spoleto con un punteggio di 1-8, mentre Asd Pontevecchio di Perugia è stata sconfitta da Apd Anthropos di Civitanova Marche con un 0-6. Nella seconda serie di match, Apd Anthropos ha vinto contro Asd Ellera A con un 5-4, mentre Usd Superga 48 ha battuto nuovamente Asd Pontevecchio con un 0-6. Un incontro che ha suscitato particolare interesse è stato quello tra Ellera e Anthropos, conclusosi con un gol segnato all’ultimo secondo grazie a una punizione che ha ricordato lo stile di Andrea Pirlo.

La competizione si concluderà con l’ultima giornata di campionato il 12 aprile 2025 a Ellera di Corciano, e le due squadre principali, Anthropos e Usd Superga 48, sono ormai in pole position per rappresentare le loro regioni alle finali nazionali che si terranno a Tirrenia, in provincia di Pisa, dal 23 al 25 maggio. Le speranze di entrambe sono alte, con la consapevolezza che Usd Superga 48 cercherà di riscattarsi dopo la delusione nelle finali dello scorso anno.

La giornata si è conclusa con il tradizionale “Terzo Tempo”, un momento di incontro e convivialità che ha visto i marchigiani offrire un rinfresco ai partecipanti, promuovendo un clima di inclusione e collaborazione tra le squadre e gli staff tecnici.