Successo nel mondo del padel per Chiara Giordano, atleta corcianese

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, e l’assessore allo Sport, Francesco Cocilovo, hanno accolto oggi (27 marzo) a palazzo Comunale la giovane atleta corcianese Chiara Giordano, classe 2006, per congratularsi con lei per gli straordinari risultati ottenuti nel 2024 nel mondo del padel. Giordano, insieme alle compagne di squadra Matilde Laura, Matilde Minelli, Elena Sofia Minelli, Sofia Belli, Vittoria Giraldi, Alessia Bonucci ed Emma Speziali, ha conquistato il titolo di campionessa italiana a squadre under 14/16/18 con il team Padel Arena Fastweb. Un successo che si aggiunge a un palmarès già di grande rilievo: campionessa regionale assoluta under 18 nel 2023, vicecampionessa Italiana a squadre under 18 nello stesso anno e, da novembre 2024, anche istruttrice di primo livello di padel.

Il primo cittadino Pierotti ha voluto sottolineare l’importanza di questo traguardo per la comunità: «Chiara è l’esempio concreto di come talento, impegno e passione possano portare lontano. Il suo successo non è solo personale, ma diventa motivo di orgoglio per tutta Corciano. Siamo felici di averla accolta oggi in Comune per riconoscere il valore del suo percorso e per augurarle il meglio per il futuro». A fargli eco l’assessore Cocilovo, che ha aggiunto: «Lo sport è disciplina, sacrificio e condivisione. Chiara rappresenta tutti questi valori e porta in alto il nome di Corciano con le sue vittorie. Ma ciò che colpisce ancora di più è la sua voglia di restituire quanto imparato, diventando già istruttrice e punto di riferimento per altri giovani atleti. Un modello da seguire».