Furto d’auto in pieno giorno: ladri in azione davanti al centro commerciale

Un furto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo 2025 nei pressi del centro commerciale di via Turati a Ellera. Un’autovettura aziendale della società cooperativa TRE EFFE,impegnata in lavori nella zona, è stata portata via in pieno giorno.

Secondo quanto segnalato dalla stessa impresa, il furto è avvenuto a pochi metri dall’ingresso del cantiere. L’auto, una Hyundai Matrix, era stata temporaneamente lasciata aperta con le chiavi all’interno.

L’azienda ha deciso di diffondere l’accaduto per mettere in guardia i cittadini e i lavoratori della zona, invitandoli a prestare particolare attenzione ai propri veicoli e agli effetti personali, specialmente nelle aree di parcheggio pubblico. Per l’episodio è stata sporta denuncia.