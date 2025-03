Andrea Tomassini in concerto al Teatro Cucinelli: musica e impegno per i diritti delle persone con disabilita’

Il 29 marzo 2025, alle ore 16:30, il Teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà un evento dal forte impatto artistico e sociale. Sul palco salirà Andrea Tomassini, giovane musicista perugino di 22 anni che ha trasformato la sua passione per la musica in uno strumento di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

Tomassini, nato con i postumi di un’ischemia prenatale, ha affrontato negli anni numerose sfide, ma ha saputo trasformarle in una spinta creativa e in un messaggio di inclusione. Il suo spettacolo, intitolato “Questo s(u)ono io”, sarà un’occasione per presentare il suo percorso musicale e il suo impegno sociale attraverso l’associazione “Andiamo a noi”, fondata nel 2024 insieme alla famiglia e ad amici fidati.

“Innanzitutto – ha dichiarato Tomassini – presenterò l’associazione, iscritta al registro unico nazionale del Terzo Settore, con la quale voglio promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la musica e altre iniziative culturali. Tra i nostri obiettivi c’è anche la creazione di un archivio digitale che racconti i percorsi di vita delle persone con disabilità e la ricerca di soluzioni per il futuro di chi non può più contare sul supporto dei propri familiari.”

Il concerto sarà inoltre un momento per apprezzare la maturazione artistica del giovane talento. Dal suo esordio nel 2020, Tomassini ha affinato il proprio stile, proponendo oggi un album dalle sonorità pop di grande qualità, realizzato con il supporto del suo storico insegnante di musica Manuel Magrini e del produttore Daniele Marinelli. L’album, che raccoglie sei brani per pianoforte e tre strumentali, oltre al suo nuovo singolo, sarà presentato in anteprima proprio durante lo spettacolo.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà anche l’occasione per lanciare una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione “Andiamo a noi”. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, dove musica e solidarietà si fonderanno per dare voce a chi spesso non viene ascoltato.