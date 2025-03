13enne accerchiato e rapinato fuori dal centro commerciale: denunciati due minorenni

Momenti di paura a Corciano, dove un ragazzo di 13 anni è stato accerchiato e derubato da un gruppo di giovani all’esterno di un centro commerciale. Due minorenni, di 14 e 16 anni, sono stati identificati e denunciati per rapina aggravata in concorso, mentre le indagini proseguono per individuare gli altri membri della banda.

L’aggressione è avvenuta mentre la vittima passeggiava con un amico nei pressi della struttura. Il branco lo ha bloccato contro un muro, impedendogli ogni via di fuga, e con atteggiamento minaccioso lo ha costretto a consegnare tutto il denaro che aveva con sé. Subito dopo, i giovani si sono dileguati.

Ancora scosso, il 13enne ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato, contattando il 112. Gli agenti delle volanti, coordinati da Monica Corneli, sono intervenuti rapidamente, ascoltando la testimonianza della vittima e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale.

Le registrazioni e le descrizioni fornite dal ragazzo hanno permesso di rintracciare due dei presunti responsabili, ancora presenti nell’area. Fermati e perquisiti, i giovani avevano addosso una somma di denaro compatibile con quella sottratta alla vittima.

Condotti in questura, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per rapina aggravata in concorso. Nel frattempo, le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo e chiarire eventuali ulteriori responsabilità.