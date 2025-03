Nicolo’ Filippucci: il sogno del “serale” di Amici e’ realta’ per il giovane talento umbro

L’avventura di Nicolò Filippucci ad Amici 24 ha già regalato emozioni e colpi di scena. Il giovane cantante di Corciano (PG), classe 2006, ha dovuto conquistare per ben due volte la maglia d’oro, ma ora il traguardo del Serale è finalmente realtà. Da sabato 22 marzo, la competizione entra nel vivo: le sfide si faranno sempre più dure e ogni settimana un concorrente dovrà lasciare la scuola più ambita d’Italia.

Nel frattempo, resta da scoprire la composizione della giuria. Tra i nomi più accreditati, secondo i rumors, spiccano Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Il Percorso di Nicolò: Determinazione e Talento

Nicolò si è fatto notare sin dal suo ingresso nel programma con un’interpretazione intensa di “Lose Control” di Teddy Swims. La sua voce potente e la notevole estensione vocale hanno subito colpito Anna Pettinelli, che ha deciso di prenderlo nella sua squadra, difendendolo con convinzione.

Il percorso del giovane umbro, però, non è stato privo di ostacoli. Rudy Zerbi ha spesso messo in discussione la sua capacità interpretativa, mentre Lorella Cuccarini ha alternato giudizi positivi e critiche costruttive. Nonostante ciò, Nicolò ha saputo rispondere con il talento e il duro lavoro, conquistando ben cinque vittorie di puntata, secondo solo ad Antonia, data dai bookmaker come favorita alla vittoria finale.

Tra le sue esibizioni più apprezzate dal pubblico e dalla critica:

“Beautiful Things” – Benson Boone

“Sono solo parole” – Noemi (con i complimenti della stessa cantante)

(con i complimenti della stessa cantante) “Knockin’ on Heaven’s Door” – Bob Dylan

“Piccola Anima” – Ermal Meta

“Impossible” – James Arthur

Curiosamente, proprio Amadeus, tra i possibili giudici del Serale, è stato il giudice ospite che gli ha assegnato la vittoria con il brano di Dylan.

Un Talento Messo alla Prova

Il cammino di Nicolò è stato caratterizzato anche da momenti di difficoltà. Tra la 12ª e la 17ª puntata, ha dovuto affrontare tre sfide consecutive che lo hanno tenuto fuori gara per quasi un mese. Le penalizzazioni sono arrivate per ragioni diverse, dal disordine in casetta a punizioni collettive, ma mai per reali demeriti artistici.

Alla fine, ha ottenuto la maglia del Serale interpretando “Jealous” di Labrinth, ma con un colpo di scena: quando la produzione ha accettato la proposta di Alessandra Celentano di uniformare il regolamento, Nicolò ha scelto spontaneamente di restituire la maglia pur di essere giudicato come i suoi compagni. Un gesto che ha stupito e commosso il pubblico.

Dopo aver affrontato una nuova prova con “Duemilaminuti” di Mara Sattei, “Halo” di Beyoncé e “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, ha riconquistato la sua maglia d’oro, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo talento.

Ora fa parte della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, insieme a Trigno, Raffaella, Francesca e Dandy.

Il Ragazzo dal Cuore d’Oro

Oltre al talento artistico, Nicolò ha colpito tutti per la sua educazione e maturità. Non ha mai reagito con arroganza alle critiche, ma ha sempre cercato di imparare e migliorarsi. La sua umiltà e il suo rispetto per gli altri hanno conquistato anche il pubblico da casa, che si è emozionato quando, in lacrime, ha chiamato sua madre per ringraziare i genitori dei sacrifici fatti per lui.

All’interno della scuola, ha creato legami sinceri con i compagni, sostenendoli nei momenti difficili. È stato anche molto apprezzato dalla produzione: in una classifica interna stilata da 40 persone dello staff, si è piazzato terzo per comportamento.

Sui social, la sua popolarità è esplosa: su Instagram è passato da 2.614 follower a 38.000, mentre su TikTok da 115 a 43.000, con numerose fanpage nate in suo onore.

Gli Inediti: Numeri da Star

Durante il suo percorso ad Amici, Nicolò ha presentato tre inediti, ottenendo ottimi riscontri:

“Non mi dimenticherò” : oltre 1 milione di ascolti su Spotify

: oltre “Yin e Yang” : 462.000 ascolti e vincitore della sfida delle radio

: 462.000 ascolti e vincitore della “Cuore bucato”: presentato in puntata, ma non ancora disponibile sulle piattaforme

Una Carriera in Crescita

Il talento di Nicolò non è certo nato con Amici. Ha iniziato a suonare la chitarra a 7 anni e a cantare nel coro del Conservatorio Morlacchi di Perugia a 9 anni. Negli anni ha studiato canto e chitarra presso la scuola di musica “Il Pentagramma” e ha accumulato importanti esperienze live.

Tra i suoi riconoscimenti più prestigiosi:

Vincitore del concorso “Il Mio Canto Libero” (2022)

(2022) Premio della Giuria al Cantagiro (2022)

(2022) Secondo posto a NyCanta a New York (2023)

(2023) Premio Miglior Interprete e Artista dell’Anno al Tour Music Fest (2023)

(2023) Vincitore del Fatto Sentire Festival (2024)

La sua esperienza nello sport, tra pallanuoto, tennis e pallavolo, gli ha trasmesso una mentalità competitiva e resiliente, che ora applica anche nella musica.

Profondamente legato alla sua terra, Nicolò porta sempre con sé un braccialetto di Umbria Jazz, simbolo del suo attaccamento all’Umbria e alle sue radici. Anche il Comune di Ronciglione, dopo la sua vittoria al contest Guerriero, lo ha simbolicamente adottato, con tanto di messaggio di congratulazioni dal sindaco.

Verso il Futuro: Il Serale come Trampolino di Lancio

Guardando indietro al suo ingresso ad Amici, Nicolò si vede cambiato, più maturo e consapevole delle proprie capacità. Ora che il Serale è alle porte, il suo obiettivo è godersi ogni istante di questa esperienza, continuando a crescere e migliorarsi.

La sua storia è quella di un ragazzo che, con talento e dedizione, è riuscito a trasformare un sogno in realtà. Il Serale sarà il palcoscenico perfetto per dimostrare quanto vale davvero.