Veicolo confiscato diventa auto di servizio: Corciano primo in Umbria ad applicare la norma

La Polizia locale di Corciano ha recentemente ampliato la propria flotta con una Jeep Renegade, ottenuta grazie all’Agenzia del Demanio. Il veicolo, confiscato dopo un incidente causato da un conducente con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, è stato destinato al servizio della comunità senza oneri per il Comune. L’assegnazione è avvenuta al termine di un complesso iter burocratico, che ha richiesto una formale richiesta da parte dell’amministrazione e l’adeguamento del mezzo per l’impiego operativo.

L’iniziativa consente alla Polizia locale di disporre di una risorsa aggiuntiva per il controllo stradale e la sicurezza urbana, trasformando un simbolo di illegalità in uno strumento di tutela dei cittadini. Corciano è il primo Comune in Umbria ad applicare questa normativa, come ha sottolineato il sindaco Lorenzo Pierotti. «Grazie al lavoro eccellente dei nostri agenti, abbiamo acquisito un mezzo praticamente nuovo senza alcun costo per la comunità» – afferma Pierotti, elogiando l’impegno del Comando – «un risultato che dimostra l’efficacia della sinergia tra enti».

Anche il comandante della Polizia locale, Marco Maccari, ha evidenziato i benefici del provvedimento, spiegando che il Codice della Strada permette di rinnovare il parco mezzi a costo zero. «Questo consente un significativo risparmio di risorse finanziarie, che possono essere reinvestite per il potenziamento della sicurezza urbana» – afferma Maccari – «una dotazione adeguata dei mezzi è fondamentale per garantire l’efficacia operativa dei servizi».

Dopo il completamento dell’iter giudiziario, la Jeep Renegade è stata definitivamente confiscata e trasferita all’Agenzia del Demanio, che ne ha autorizzato la cessione alla Polizia locale di Corciano. Il veicolo, ora allestito con i colori d’ordinanza, verrà utilizzato nelle attività operative, contribuendo a rafforzare il presidio sul territorio.